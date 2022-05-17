Преследование мэра Бурины: может оказаться выгодным нардепу от «Слуги народа», - СМИ

Задержание городского головы Бурыни Виктора Ладухи в конце апреля 2022 может быть выгодно народному депутату Украины Максиму Гузенку. Такое мнение высказали украинцы, политики и представители буринского горсовета в спецпроекте телеканала "Правда.Тут".

К преследованию могут быть причастны влиятельные лица (фото из открытых источников)

Виктор Ладуха с 2017 года возглавляет Буринскую объединенную территориальную громаду. С первых дней в должности взялся наводить порядки с землей, потому что огромные массивы местные агровладельцы обрабатывали за копейки, и бюджет громады терял сумасшедшие средства. В частности, фермерское хозяйство "Натон" и ООО "Агрохим-Партнер", которые в собственности отца Максима Гузенко — Василия Гузенко, обрабатывают 1400 гектаров земли на территории Дьяковского сельского совета Буринской громады. Эта земля в использовании "Конотопского исправительного центра" №130. Ее предназначение – якобы для ведения сельского хозяйства. Однако на ней работают не заключенные, а частные компании. За огромный массив община получает всего 400 тысяч гривен земельного налога в год, в то время как рыночная стоимость аренды – 20 миллионов гривен. Попытки через суд вернуть эту землю на баланс громады вызвало яростное сопротивление.

Отметим, что в конце апреля Виктора Ладуха, его заместителя Евгения Базима и депутата Буринского горсовета Александра Гудыменко арестовали по обвинениям в коллаборационизме. Бурынь, на севере Украины, у границы с Россией, была оккупирована уже в первый день полномасштабного вторжения россиян. Впрочем, ни Ладуха, ни Гудыменко с оккупантами не контактировали, подтверждают местные жители. Занимались гуманитарными вопросами. А Евгений Базима, ветеран российско-украинской войны еще с 2014 года, все время был в составе территориальной обороны в соседнем с Бурынью Конотопе. Поэтому, обвинения в их адрес, основанные на устных показаниях девяти человек, в Бурине называют клеветой и местью политических оппонентов.

Напротив, есть видеодоказательства неоднократных контактов части оппозиционных к Ладухе депутатов и представителей местной полиции с оккупантами. В эфире спецпроекта "Правда.Тут" прозвучали фамилии депутатов горсовета и других. Местные ждут, что у правоохранителей в конце концов появятся вопросы и к этим людям, поскольку заявление об их возможном государственном предательстве уже на столе у руководства СБУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование.

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