Правительство Казахстана ушло в отставку после протестов: какая сейчас ситуация в стране

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства. Такое заявление сделали в его офисе, после того, как повышение цен на топливо в богатой нефтью стране Центральной Азии вызвало протесты, во время которых было ранено около 100 полицейских. Об этом сообщает Reuters.

Казахские стражи порядка на баррикаде во время акции протеста - Reuters

Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты поздно во вторник, 4 января, чтобы прогнать сотни протестующих с главной площади в городе Алматы, крупнейшем городе бывшей советской республики.

Протесты пошатнули имидж бывшей советской республики как политически стабильной и жестко контролируемой страны, используемой для привлечения сотен миллиардов долларов иностранных инвестиций в свою нефтяную и металлургическую промышленность в течение трех десятилетий независимости.

Токаев приказал губернаторам городов возобновить контроль за ценами на сжиженный газ и распространить его на бензин, дизельное топливо и другие социально важные потребительские товары.

Токаев также поручил правительству разработать закон о личном банкротстве и рассмотреть возможность замораживания цен на коммунальные услуги и субсидирование арендной платы для бедных семей.

По его словам, ситуация в городах, пострадавших от протестов, улучшается после того, как было объявлено чрезвычайное положение, включавшее комендантский час и ограничение передвижения.

Кроме смены премьер-министра, Токаев также назначил нового первого заместителя главы Комитета национальной безопасности, заменившего Самата Абиша, племянника могущественного экс-президента Нурсултана Назарбаева.

81-летний Назарбаев руководил страной почти 30 лет, прежде чем внезапно ушел в отставку в 2019 году, и поддержал Токаева как преемника. Назарбаев сохраняет широкие возможности как председатель совета безопасности; он не созвал совет и не комментировал насилие на этой неделе.

Протесты начались в нефтедобывающей западной провинции Мангистау после снятия лимитов цен на сжиженный нефтяной газ, популярное автомобильное топливо, после чего его цена выросла более чем вдвое.

Токаев объявил чрезвычайное положение в гоороде Алматы и Мангистау и заявил, что за насилием стоят отечественные и иностранные провокаторы.

Отдельно в МВД сообщили, что ночью были обстреляны правительственные здания в южных городах Шимкент и Тараз, в результате столкновений ранены 95 полицейских. Полиция задержала более 200 человек.

Мэр Алматы Бакитжан ​​Сагинтаев в обращении к жителям отметил, что ситуация в городе контролируется, а силовики задерживают "провокаторов и экстремистов".

Как сообщали ранее "Комментарии", в Казахстане объявлено чрезвычайное положение.

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