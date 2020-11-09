Появилось видео сбития российского вертолета Ми-24 в Армении

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Татьяна Веремеева
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент
попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на территории Армении. В Министерстве обороны РФ
сообщили, что вертолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса в воздушном
пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.
Сообщается, что российский вертолет был сбит, когда сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. Вертолёт упал в горной местности. Два члена экипажа погибли, третий – доставлен на аэродром с травмами средней тяжести.
Напомним, эскалация
вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже
второй месяц. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается
армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного
Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие
большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью
захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих
районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а
Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась
непризнанная республика Арцах.
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