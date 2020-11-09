Появилось видео сбития российского вертолета Ми-24 в Армении

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на территории Армении. В Министерстве обороны РФ сообщили, что вертолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.



Сообщается, что российский вертолет был сбит, когда сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. Вертолёт упал в горной местности. Два члена экипажа погибли, третий – доставлен на аэродром с травмами средней тяжести.

Напомним, эскалация вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже второй месяц. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась непризнанная республика Арцах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!