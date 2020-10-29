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Появилось видео с места теракта в храме Нотр-Дам, где обезглавили женщину

Количество жертв возросло: террорист убил минимум троих человек

сегодня, 11:41
Автор:

Елена Волкова

В Сети появилось видео, снятое во время сегодняшнего теракта в храме Нотр-Дам в Ницце. На записи слышны крики прохожих, само же нападение случилось внутри базилики.

Появилось видео с места теракта в храме Нотр-Дам, где обезглавили женщину


Автор видео сначала пытается записать происходящее на камеру, но потом убегает, как и другие прохожие. Согласно последней информации, террориста удалось задержать. Он обезглавил женщину внутри базилика Нотр-Дам, убил ударом в шею 70-летнего мужчину. Всего же погибших трое — обстоятельства смерти и личность третьей жертвы пока неизвестны. После убийств налетчик выбежал на улицу и ранил ножом еще нескольких человек. В данный момент на месте работает полиция, обещая раскрыть детали теракта позже. 

Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является террористическим актом.


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