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Повалил и начал бить ногами: в Ровно семиклассник избил свою одноклассницу (ФОТО)

Причиной жестокости подростка стало то, что девочка вроде бы его случайно толкнула.

22 декабря 2021, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Ровно, в одном из городских учебных заведений семиклассник нанес тяжелые побои 13-школьнице, потому что пробегая, она его по неосторожности подтолкнула. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Ровенского региона.

Повалил и начал бить ногами: в Ровно семиклассник избил свою одноклассницу (ФОТО)

Девочку доставили в больницу с множественными травмами (фото "Радио Трек")

Это событие произошло 14 декабря. Работникам полиции позвонила мать девочки. Она рассказала, что дочь жестоко избивал ее одноклассник.

Ровенчанка сообщила, что инцидент произошел в школьном гардеробе. Школьница одевалась, когда в это время ее в шутку подергала за одежду подруга. Последняя по неосторожности затронула сверстника из другого класса, он проходил мимо девочек. Но подросток очень разозлился, бросил сверстницу на пол и начал бить руками, а потом копать ногами.

Разъяренный парень нанес ей тяжелые повреждения. У нее обнаружили сотрясение головного мозга и поврежденные внутренние органы. Школьница была в медицинском учреждении, но уже выписалась из больницы и теперь должна лечиться в домашних условиях.

Мама потерпевшей рассказала журналистам местного радио "Трек", что агрессивного школьника воспитывают дед с бабушкой, мать работает за границей. Мальчик как бы занимается борьбой. А его мать, после этого конфликта, срочно едет домой.

Работники ровенской полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УКУ. Теперь опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что "Комментарии" информировали в Запорожье блоггеры пытались похитить школьника. Трое жителей Запорожья решили организовать похищение местного школьника и снять этот процесс, разместив его затем в сети, чтобы стать в родном городе мега-популярными.


  


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/operativna-obstavnovka/u-rivnomu-za-faktom-otrimannya-shkolyarkoyu-tilesnix-ushkodzhennya-rozpochato-dosudove-rozsliduvannya/
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