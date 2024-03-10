Трагический случай произошел на острове Панса на Занзибаре. 86 человек были госпитализированы из-за пищевого отравления после потребления мяса морской черепахи. Восемь детей погибли в результате потребления запрещенного деликатеса.



Потребление мяса морской черепахи повлекло за собой трагедию на Занзибаре. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 5 марта на Занзибаре, являющейся автономной территорией Танзании, когда несколько десятков человек отравились. Сначала сообщение пришло от женщины, которая рассказала, что ее детям стало плохо.

"Меня не было дома, когда я получила сообщение, что моим детям плохо и они рвали. Мы обратились в больницу, где им предоставили лечение, но вскоре они умерли", — рассказала женщина о потере двухлетнего и шестимесячного ребенка.

Впоследствии другие жители стали обращаться в больницу из-за пищевого отравления. Оказалось, что общее количество пострадавших по меньшей мере 86 человек, из которых погибли восемь человек.

Это не первый раз, когда на Занзибаре фиксируют трагический случай из-за потребления мяса черепах. В 2021 году на острове Пемба семь человек скончались от пищевого отравления после потребления мяса черепахи, в том числе трехлетний ребенок. Еще через два года произошел подобный случай на острове Мафия, когда погибли семь человек, а восемь серьезно заболели.

Морские черепахи находятся под угрозой исчезновения, поэтому на них запрещено охотиться, а также потреблять. Кроме того, эти животные питаются ядовитыми растениями, которые не влияют на организм морских черепах. Однако токсичные элементы могут накапливаться в мясе и вызывать заболевание почек, рак и смерть людей при употреблении. Несмотря на запреты и риски, мясо морской черепахи считается деликатесом на Занзибаре и продолжает попадать на столы к местным жителям.

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