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Потребление мяса морской черепахи повлекло за собой трагедию на Занзибаре

Из-за токсического мяса черепахи смертельно отравилось по меньшей мере восемь человек на Занзибаре.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Трагический случай произошел на острове Панса на Занзибаре. 86 человек были госпитализированы из-за пищевого отравления после потребления мяса морской черепахи. Восемь детей погибли в результате потребления запрещенного деликатеса.

Потребление мяса морской черепахи повлекло за собой трагедию на Занзибаре

Потребление мяса морской черепахи повлекло за собой трагедию на Занзибаре. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 5 марта на Занзибаре, являющейся автономной территорией Танзании, когда несколько десятков человек отравились. Сначала сообщение пришло от женщины, которая рассказала, что ее детям стало плохо.

"Меня не было дома, когда я получила сообщение, что моим детям плохо и они рвали. Мы обратились в больницу, где им предоставили лечение, но вскоре они умерли", — рассказала женщина о потере двухлетнего и шестимесячного ребенка.

Впоследствии другие жители стали обращаться в больницу из-за пищевого отравления. Оказалось, что общее количество пострадавших по меньшей мере 86 человек, из которых погибли восемь человек.

Это не первый раз, когда на Занзибаре фиксируют трагический случай из-за потребления мяса черепах. В 2021 году на острове Пемба семь человек скончались от пищевого отравления после потребления мяса черепахи, в том числе трехлетний ребенок. Еще через два года произошел подобный случай на острове Мафия, когда погибли семь человек, а восемь серьезно заболели.

Морские черепахи находятся под угрозой исчезновения, поэтому на них запрещено охотиться, а также потреблять. Кроме того, эти животные питаются ядовитыми растениями, которые не влияют на организм морских черепах. Однако токсичные элементы могут накапливаться в мясе и вызывать заболевание почек, рак и смерть людей при употреблении. Несмотря на запреты и риски, мясо морской черепахи считается деликатесом на Занзибаре и продолжает попадать на столы к местным жителям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше зафиксировали смерть отравившегося холодцем украинца. Лабораторные исследования указали, какое вещество вызвало смертельное пищевое отравление.

Также "Комментарии" писали о микробиологе, назвавшем продукты, которые могут вызвать тяжелые пищевые отравления.



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Источник: https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/zanzibar/eight-dead-78-hospitalised-following-suspected-consumption-of-turtle-meat-in-zanzibar--4549266
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