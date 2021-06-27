Поток воды снес экскаватор: дороги Ялты снова превратились в реки

В оккупированном Крыму в Ялте снова прошел сильный дождь, местные жители сообщают о подтоплениях. Об этом сообщают в Жизнь в Ялте в Twitter.

Оккупированный Крым (фото из открытых источников)

Некоторые дороги Ялты снова превратились в реки. Воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей. Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома.

Ялта сейчас . Ломоносова (прошлый эпицентр паводка с унесенными авто) pic.twitter.com/AnjsBP7Rli — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Ранее на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки. Пляжи просто размыло дождем. RoksolanaКрымUA пишут, что на бережной Ялты тоже прошел сильный дождь. Все люди на фото и видео в дождевиках.

Ялта . Автовокзал . 26.04.21 pic.twitter.com/I3n8SaMHwR — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

На днях Ялту также сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали более 40 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило около 500 домов.

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,5 — 1,5 м, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По информации ГосЧС, ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) — формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды.

Как мы сообщали ранее,

Ожидалось разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) — формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды.

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