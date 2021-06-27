logo
Русский Українська

BTC/USD

32957.77

ETH/USD

1879.24

LTC/USD

128.96

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Поток воды снес экскаватор: дороги Ялты снова превратились в реки
commentss НОВОСТИ Все новости

Поток воды снес экскаватор: дороги Ялты снова превратились в реки

Воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей

сегодня, 05:43
Автор:

Ольга Чародий

В оккупированном Крыму в Ялте снова прошел сильный дождь, местные жители сообщают о подтоплениях. Об этом сообщают в Жизнь в Ялте в Twitter.

Поток воды снес экскаватор: дороги Ялты снова превратились в реки

Оккупированный Крым (фото из открытых источников)

Некоторые дороги Ялты снова превратились в реки. Воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей. Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома.

Ранее на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки. Пляжи просто размыло дождем. RoksolanaКрымUA пишут, что на бережной Ялты тоже прошел сильный дождь. Все люди на фото и видео в дождевиках.

На днях Ялту также сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали более 40 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило около 500 домов.

Как мы сообщали ранее, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,5 — 1,5 м, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.  По информации ГосЧС, ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) — формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды. 

Ожидалось разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) — формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/life_in_yalta?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1408748840073695239%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-crimea%2F3271152-altu-znovu-zatopili-dosi-vulici-peretvorilisa-na-ricki.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ