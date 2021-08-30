Потеряла сознание прямо на сцене: рассказали новые подробности смерти девочки в лагере на Херсонщине

На Херсонщине внезапно стало плохо 15-летней отдыхающей. Она упала во время концертного выступления в лагере "Буревестник". Спасти юную горожанку не удалось, хотя персонал заведения и медики делали все, от них зависящее. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог", которому принадлежит лагерь.

Врачи не смогли спасти девушку (фото из открытых источников)

Эта трагедия случилась вчера, 29 августа. Вечером в детском учреждении состоялся концерт, и ребенок был задействована в концертной программе.

Тамошний медперсонал, несмотря на все реанимационные мероприятия, не смог привести девочку в сознание. Больную увезли в больницу на машине скорой помощи, которая обслуживает этот детский лагерь.

Как пояснили медицинские эксперты, маленькая горожанка не выжила, потому что случилось поражение сердечной мышцы. Умерла из-за острой сердечной недостаточности ", — говорится в информации.

Местные врачи перед сменой в лагере выдали ей справку, где указано, что ребенок полностью здоров.

Педагогический персонал "Буревестника" взволнован этой внезапной смертью. Ведь их воспитанница была капитаном отряда. Организовывала сверстников для различных мероприятий, была активной и ответственной.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на Херсонщине в детском лагере умерла несовершеннолетняя. Несовершеннолетняя девочка умерла в детском лагере в Счастливцево, что находится в Геническом районе. Очевидцы вызвали на помощь медиков лагеря. Однако те решили, что ребенка следует доставить в больницу. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию Генической районной больницы без сознания. Девушку везли из лагеря на автомобиле. В полиции сообщают, что она умерла в больнице. По другим данным, в приемном отделении больницы уже констатировали смерть несовершеннолетней.

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