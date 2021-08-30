logo
Русский Українська

BTC/USD

48323.55

ETH/USD

3328.99

LTC/USD

173.76

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Потеряла сознание прямо на сцене: рассказали новые подробности смерти девочки в лагере на Херсонщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Потеряла сознание прямо на сцене: рассказали новые подробности смерти девочки в лагере на Херсонщине

Девочке стало плохо в лагере "Буревестник"

30 августа 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

На Херсонщине внезапно стало плохо 15-летней отдыхающей. Она упала во время концертного выступления в  лагере "Буревестник". Спасти юную горожанку не удалось, хотя персонал заведения и медики делали все, от них зависящее. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог", которому принадлежит лагерь.

Потеряла сознание прямо на сцене: рассказали новые подробности смерти девочки в лагере на Херсонщине

Врачи не смогли спасти девушку (фото из открытых источников)

Эта трагедия случилась вчера, 29 августа. Вечером в детском учреждении состоялся концерт, и ребенок был задействована в концертной программе.

Тамошний медперсонал, несмотря на все реанимационные мероприятия, не смог привести девочку в сознание. Больную увезли в больницу на машине скорой помощи, которая обслуживает этот детский лагерь.

Как пояснили медицинские эксперты, маленькая горожанка не выжила, потому что случилось поражение сердечной мышцы. Умерла из-за острой сердечной недостаточности ", — говорится в информации.

Местные врачи перед сменой в лагере выдали ей справку, где указано, что ребенок полностью здоров.

Педагогический персонал "Буревестника" взволнован этой внезапной смертью. Ведь их воспитанница была капитаном отряда. Организовывала сверстников для различных мероприятий, была активной и ответственной.

  Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на Херсонщине в детском лагере умерла несовершеннолетняя. Несовершеннолетняя девочка умерла в детском лагере в Счастливцево, что находится в Геническом районе. Очевидцы вызвали на помощь медиков лагеря. Однако те решили, что ребенка следует доставить в больницу. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию Генической районной больницы без сознания. Девушку везли из лагеря на автомобиле. В полиции сообщают, что она умерла в больнице. По другим данным, в приемном отделении больницы уже констатировали смерть несовершеннолетней.


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=873
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ