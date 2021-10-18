Потерял сознание в кафе: в Одессе умер несовершеннолетний

Парню, что отдыхал вместе с друзьями в одном из городских кафе в Одессе, стало плохо. Юноша потерял сознание за столом 17 октября. Об этом пишет УНИАН.

Парень умер несморя на помощь медиков, фото из открытых источников

Известно, что плохо парню стало внезапно, во время телефонного разговора. У 17-летнего парня дрожали руки и ноги, текла слюна. Без сознания его положили на пол и делали непрямой массаж сердца. Однако у юноши исчез пульс. Медики "скорой" приехали через 20 минут, говорят свидетели событий в кафе "Чердак".

Парню до приезда врачей оказывали помощь администратор кафе, официанты и те, кто был с ним вместе в одной компании. Врачи "скорой" приехали и сделали ему укол, проводили реанимационные действия, однако пульс у парня так и не появился. Тогда на место приехала еще одна бригада медиков, которую вызвали для помощи их коллеги. Впрочем, парня так и не смогли реанимировать. Врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

Свидетели происшествия говорили, что в тот вечер юноши не употребляли в кафе спиртных напитков. Предварительно известно, что у парня вроде были заболевания сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. На место вызвали полицию. По факту смерти будет проводиться расследование. Тело парня отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", в Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем. Инцидент произошел в селе Водяная Балка, что в Диканьском поселковом совете. Когда правоохранители 14 октября прибыли на место трагедии, нашли 15-летнего парня, который находился без сознания. Полицейские заметили, что у юноши не было пульса и он почти не дышал.



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