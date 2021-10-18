logo
Русский Українська

BTC/USD

62382.60

ETH/USD

3867.34

LTC/USD

186.50

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Потерял сознание в кафе: в Одессе умер несовершеннолетний
commentss НОВОСТИ Все новости

Потерял сознание в кафе: в Одессе умер несовершеннолетний

Юноше резко стало плохо во время отдыха

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна

Парню, что отдыхал вместе с друзьями в одном из городских кафе в Одессе, стало плохо. Юноша потерял сознание за столом 17 октября. Об этом пишет УНИАН.

Потерял сознание в кафе: в Одессе умер несовершеннолетний

Парень умер несморя на помощь медиков, фото из открытых источников

Известно, что плохо парню стало внезапно, во время телефонного разговора. У 17-летнего парня дрожали руки и ноги, текла слюна. Без сознания его положили на пол и делали непрямой массаж сердца. Однако у юноши исчез пульс. Медики "скорой" приехали через 20 минут, говорят свидетели событий в кафе "Чердак".

Парню до приезда врачей оказывали помощь администратор кафе, официанты и те, кто был с ним вместе в одной компании. Врачи "скорой" приехали и сделали ему укол, проводили реанимационные действия, однако пульс у парня так и не появился. Тогда на место приехала еще одна бригада медиков, которую вызвали для помощи их коллеги. Впрочем, парня так и не смогли реанимировать. Врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

Свидетели происшествия говорили, что в тот вечер юноши не употребляли в кафе спиртных напитков. Предварительно известно, что у парня вроде были заболевания сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. На место вызвали полицию. По факту смерти будет проводиться расследование. Тело парня отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", в Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем. Инцидент произошел в селе Водяная Балка, что в Диканьском поселковом совете. Когда правоохранители 14 октября прибыли на место трагедии, нашли 15-летнего парня, который находился без сознания. Полицейские заметили, что у юноши не было пульса и он почти не дышал.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/incidents/u-shvidku-dodzvonilisya-z-chetvertogo-razu-v-odeskomu-kafe-pomer-17-richniy-hlopec-ochevidci-novini-odesi-11579116.html?_gl=1*15as4r8*_ga*MTY2Nzk5OTY0OC4xNTg5ODg5NTYx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNDUzNTEwNC4xLjEuMTYzNDUzNTI4NC41Ng..*_
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ