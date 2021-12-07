Потерял слух: беглый судья Чаус жалуется на состояние здоровья

Бывший судья со скандальной репутацией Николай Чаус сделал заявление, что у него пропал слух, поэтому просит отсрочить судебное заседание, на котором будет рассматриваться его уголовное дело.

Бывший судья Чаус (фото из открытых источников)

Ходатайство от его имени написал один из его нынешних защитников Юрий Денисенко. Об этом сообщает "Общественное".

Как сказал Денисенко, бывший судья Чаус очень плохо слышит. Поэтому представитель защиты просит сделать перерыв на две недели, чтобы его клиент мог диагностироваться у специалистов.

Защитник также отметил, что просит объявить о перерыве в судебном заседании, чтобы его клиент имел возможность побывать в ЛОР-институте, где ему нужно будет пройти аудиометрию по причине потери слуха. Нужно поставить диагноз и определиться с процедурой лечения. Вчера у них в офисе была рабочая встреча, Чаус громко разговаривал, но даже, что говорил, не слышал. С помощью процедуры аудиометрии медикам необходимо определить нужно ли его клиенту терапевтическое или другое хирургическое вмешательство.

Высшее судебное антикоррупционное учреждение удовлетворило ходатайство адвоката частично. Судебное заседание по делу отложено на неделю.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что результат судьбы Чауса — повод задуматься людям в мантиях. Эпопея "Приключения судьи Чауса" имеет свое продолжение. В Кишиневе уже попало в суд дело одного из двух граждан Молдовы, обвиняемых в причастности к похищению экс-судьи Николая Чауса. История с похищением получила огромную огласку. Молдавские парламентарии даже приняли решение о создании специальной комиссии, задача которой тщательно расследовать инцидент именно в вопросе причастности к происшествию украинских спецслужб.

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