Посевная-2022: что говорят в правительстве и хватает ли продовольственных запасов

По словам главы правительства Дениса Шмигаля, на период военного положения запрещен и ограничен экспорт критически важного продовольствия: пшеницы, гречихи, мяса, яиц, масла, сахара и т.д. В Кабмине работают над вопросом обеспечения посевной кампании в текущем году, сообщают в пресс-службе правительства.



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По состоянию на март государство обеспечено основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Как рассказал премьер, для фермеров правительство разработало план поддержки для того, чтобы они могли посеять поля. Ведь посевная стартует в ближайшее время. Из государственного бюджета будут компенсированы проценты по кредитам, которые брали фермеры для проведения сельскохозяйственной деятельности. Аграрии получат государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов. Таким образом, фермеры смогут получить от банков кредиты для посевной и будут защищены от негативных финансовых последствий.

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о ситуации с посевной. Минеральные удобрения для полей закуплены на 80%, а правительство запретило экспорт удобрений. Семена на 75% в Украине для посева есть, средства защиты имеются на 55%.

Посевная должна начаться в южных регионах через неделю, в других областях — после 10 апреля. В настоящее время фермеры могут подать в министерство данные о фактическом состоянии подготовки к посевной и сообщить о неотложных нуждах, затем они получат помощь от ведомства.

Планируется засеять 15 млн. га, на 3 млн. га фермеры уже зарегистрировались, все остальные агропроизводители могут приобщиться к регистрации.

В Украине запас пшеницы почти на год, кукурузы на 2 года, подсолнечного масла – на 5 лет, сахара – на полтора года.

Как сообщал портал, в южных регионах Украины уже должна была начаться посевная кампания. Но этого не произошло, учитывая боевые действия, оккупацию некоторых городов, постоянное обострение ситуации. К тому же погодные условия (мороз) не способствуют. Сейчас аграрии сосредотачиваются на том, что подкармливают озимые. Но у нас сложилась проблема с топливом, а также со средствами защиты растений – гербицидами. По минеральным удобрениям у нас есть определенные запасы.

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