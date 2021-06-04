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Попытка захвата «Столичного»: титушки Молчановой штурмовали рынок ночью (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные под покровом темноты ломали и грабили МАФы, пытаясь нанести как можно больше увечий

сегодня, 16:58
Автор:

Станислав Молчанов

В пятницу, 4 июня, на территории рынка "Столичный", что под Киевом, "титушки" в балаклавах продолжают попытку захвата власти на предприятии. По информации "Обозревателя", во главе группы неизвестных может находиться известная предпринимательница Влада Молчанова.

Попытка захвата «Столичного»: титушки Молчановой штурмовали рынок ночью (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные якобы устроили погром на рынке "Столичный". Фото из открытых источников

Корреспонденты издания отмечают, что молодые люди спортивного телосложения оказались на территории рынка еще накануне. В ночь с 3 на 4 июня, пользуясь отсутствием полицейских, они якобы устроили настоящий погром.

Утром в пятницу у пункта пропуска к "Столичному" собралось еще больше неизвестных. Журналисты "Обозревателя", ссылаясь на некоторые анонимные источники, пишут, что нападающими могут быть люди из "Правого сектора" и еще одного отряда спецпредназначения.

Попытка захвата «Столичного»: титушки Молчановой штурмовали рынок ночью (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Попытка захвата «Столичного»: титушки Молчановой штурмовали рынок ночью (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Попытка захвата «Столичного»: титушки Молчановой штурмовали рынок ночью (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Попытка захвата «Столичного»: титушки Молчановой штурмовали рынок ночью (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5

По сообщению представителей издания, сейчас возле "Столичного" дежурят представители полицейского спецназа, а также силовики из Национальной гвардии. Рынок не работает с самого утра.

Предпринимателей еще в четверг, 3 июня, ограничивали в попытке попасть на рабочее место, однако сейчас ситуация весьма ухудшилась. "Обозреватель" сообщает, что ночью якобы состоялся настоящий штурм рынка. Корреспонденты издания утверждают, что многие МАФы были вскрыты и ограблены.


По словам адвоката ТОВ "Продовольственный ХАБ Столичный" Виталия Каплиенко, в четверг работников на территорию рынка не пускали неизвестные мужчины, представляясь сотрудниками новой охраны, пишет "Обозреватель". Позже предпринимателей решили пустить, но ограничили въезд машин покупателей. Подобные запреты плохо сказываются на оптовой торговле, поэтому многие продавцы развернули импровизированный рынок вне границ "Столичного". После 10 утра рынок возобновил работу. Правоохранители обходили павильоны, узнавая, какой ущерб был причинен неизвестными.

Отметим, что, по информации "Обозревателя", до вечера четверга на территории "Столичного" пребывало около двух сотен правоохранителей. Трое полицейских пострадали при столкновениях с "титушками". Во время попытки якобы захвата неизвестные пытались использовать машину, очень схожую с боевой разведывательной машиной (БРМ).


Директор, управляющий ТОВ "Продовольственный ХАБ Столичный" Александр Федоровский считает случившееся накануне попыткой физического захвата предприятиями неизвестными людьми. По его словам, это длилось до самого вечера, полицейские пытались сдержать конфликт.

"Но, к сожалению, сегодня с утра мы пришли и увидели неутешительную картину: нас и арендаторов не пускали на рабочие места, в администрацию. По нашим данным, происходит мародерство, разграблено офис. Мы абсолютно не можем контролировать ситуацию", — цитирует Федоровского "Обозреватель".

По информации источников "Обозревателя", нападающие могли получить за налет на рынок по 2 тысячи гривен каждый. В издании убеждают, что часть "титушек" могла прибыть из Черкасской области, часть — быть сотрудниками охранной фирмы. Также некоторые якобы представляют "Правый сектор" и полк "Азов", добавляют журналисты.


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Источник: https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/zahvat-stolichnogo-v-kieve-titushki-shturmovali-ryinok-nochyu-on-ne-rabotaet-vse-detali-foto-i-video.htm
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