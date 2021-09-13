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Главная Новости Общество происшествия Попала под сокращение: возле Днепра врач выпала из окна больницы и разбилась насмерть
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Попала под сокращение: возле Днепра врач выпала из окна больницы и разбилась насмерть

Пользователи высказывают предположение, что женщина могла покончить с собой, потому что попала под сокращение

сегодня, 21:42
Автор:

Лиля Воробьева

В Днепропетровской области, в городе Марганец произошла трагедия. На своем рабочем месте, в городском медицинском учреждении погибла медицинский работник. Она вылетела из открытого окна и разбилась. Об этом информируют в социальных сетях.

Попала под сокращение: возле Днепра врач выпала из окна больницы и разбилась насмерть

В Марганце умерла врач (фото из открытых источников)

Горожане искренне соболезнуют родным погибшей. Но некоторые из них утверждают, что покойная в отчаянии могла покончить жизнь самоубийством. Ведь ее должность сократили. Поэтому ждут, что администрация медицинского учреждения прокомментирует эту трагическую ситуацию.

Попала под сокращение: возле Днепра врач выпала из окна больницы и разбилась насмерть - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что новые подробности о женщине, которая убила своего ребенка в Днепре. В Днепре мама одним смертельным уколом убила своего малыша, которому не исполнилось еще даже два года. Затем другим шприцем уколола себе смертоносный укол. Горожанка работала фармацевтом, решила быстро уйти из жизни, еще и сына забрать с собой. Малыш от смертоносного препарата не выжил, а мать-самоубийца находится в медицинском учреждении. Эта семья жила на четвертом этаже многоэтажки в спальном районе города. Бабушка, которая пришла к дочери в гости, застала страшную картину: неподвижная дочь и маленький внук, а рядом лежали шприцы и разбитые стеклянные ампулы. Полицейские, приехавшие в дом, нашли листок бумаги, на котором горожанка написала, почему больше не захотела жить. Местные медики сразу бросились спасать малыша, но уже было поздно. Смерть наступила из-за отравления медицинскими препаратами. Вместе с тем молодую женщину медики спасли, и сейчас она находится в отделении реанимации. По профессии она была фармацевтом. Что толкнуло ее на такой ужасный поступок — неизвестно


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Источник: https://www.facebook.com/gorod.marganets/posts/1494515734249391
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