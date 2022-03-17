Попал под обстрел оккупантов: погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Во время войны трагически ушел из жизни один из ведущих артистов балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

Артем Дацишин (фото из открытых источников)

Еще 26 февраля он попал под обстрел российских агрессоров. Дацишин был ранен, он скончался в больнице. Об этом сообщает в социальной сети журналистка Анна Мамонова.

Попрощаться с покойным можно будет 18 марта в 11 часов утра. Кремация на Байковом кладбище.

Артисту было 43 года. В Киев он приехал из Херсона, откуда родом. О его роли в балете отмечали, что их отличает особая академическая выразительность, что они исполнены с романтической приподнятостью, психологической глубиной. Дацишин исполнил главные партии в звездных спектаклях — "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице" П. Чайковского, "Жизель" А. Адана, "Баядерке" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева. Вместе с коллективом Национальной оперы побывали на гастролях в Германии, Японии, Австрии, Швейцарии, Ливане, Италии, Испании, Франции, Канаде, США, Португалии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева . Заслуженная артистка Украины Оксана Швец 17 марта погибла в результате обстрела жилого дома в Киеве российскими захватчиками. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Киевский национальный академический молодой театр на своей странице в Facebook. Театральный критик Олег Вергелис отметил, что совсем недавно, 10 марта, Оксана Швец праздновала свой день рождения, а уже через неделю погибла из-за бомбардировки российскими оккупантами. Ранение также получил сын украинской артистки Александр.

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