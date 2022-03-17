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Главная Новости Общество происшествия Попал под обстрел оккупантов: погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин
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Попал под обстрел оккупантов: погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

26 февраля артиста обстреляли российские военные

17 марта 2022, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время войны трагически ушел из жизни один из ведущих артистов балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

Попал под обстрел оккупантов: погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Артем Дацишин (фото из открытых источников)

Еще 26 февраля он попал под обстрел российских агрессоров. Дацишин был ранен, он скончался в больнице. Об этом сообщает в социальной сети журналистка Анна Мамонова.

Попрощаться с покойным  можно будет 18 марта в 11 часов утра. Кремация на Байковом кладбище.

Артисту было 43 года. В Киев он приехал из Херсона, откуда родом. О его роли в балете отмечали, что их отличает особая академическая выразительность, что они исполнены с романтической приподнятостью, психологической глубиной. Дацишин исполнил главные партии в звездных спектаклях — "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице" П. Чайковского, "Жизель" А. Адана, "Баядерке" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева. Вместе с коллективом Национальной оперы побывали на гастролях в Германии, Японии, Австрии, Швейцарии, Ливане, Италии, Испании, Франции, Канаде, США, Португалии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева . Заслуженная артистка Украины Оксана Швец 17 марта погибла в результате обстрела жилого дома в Киеве российскими захватчиками. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Киевский национальный академический молодой театр на своей странице в Facebook. Театральный критик Олег Вергелис отметил, что совсем недавно, 10 марта, Оксана Швец праздновала свой день рождения, а уже через неделю погибла из-за бомбардировки российскими оккупантами. Ранение также получил сын украинской артистки Александр.


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Источник: https://www.facebook.com/ghanna.mamonova
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Обсуждения

Азов гандоны

17 марта 2022, 23:54

Пока вы спите можно нах Зелю послать))

Азов гандоны

17 марта 2022, 23:53

Епали мы в рот вашу руину

Азов гандоны

17 марта 2022, 23:53

Вас емут во все щели пидарюги))

Вас взломали!

17 марта 2022, 23:46

Свои же пидеры-обороны завалили

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