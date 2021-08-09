Пообещал и не выполнил: глава фракции партии Порошенко в Днепропетровском облсовете ввел в заблуждение избирателей

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Станислав Молчанов
В ходе очередной сессии Днепропетровского облсовета, депутатский корпус поддержал передачу Художественного музея на баланс Днепровского горсовета, дав культурному наследию области второй шанс. Однако это, казалось бы, очевидное и рядовое управленческое решение сопровождалось значительным шумом и манипуляциями.
Максим Курячий - фото из открытых источников
Впрочем, не только представители "культурной общественности" оказались против второго шанса для достояния украинской нации. Так, фракция партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" в Днепропетровском облсовете едва ли не полным составом отказалась от голосования за передачу музея.
Буквально на днях глава фракции партии Порошенко в Днепропетровском облсовете Максим Курячий с гордостью заявлял, мол, дискуссия дала свои плоды, вопрос передачи решен, а депутаты готовы проголосовать "ЗА".
Увы, но господин Курячий воздержался от принятия решения. Его же примеру последовали ещё пятеро депутатов от партии Порошенко. Двое народных избранников и вовсе проголосовали против.
Кроме того, в Сети появлялась информация, что особенно сильно в подогреве околомузейной "зрады" отличились якобы активисты и СМИ известного в Днепре авторитета Александра "Нарика" Петровского. Так, общественность, которую связывают с ним, протестовала против передачи, аргументируя, что "Музей снесут, продадут и украдут". Местные жители связывают такие протесты с тем, что на высоких должностях в сфере образования и культуры в регионе якобы находятся люди самого Петровского.
Тем интереснее ещё одно совпадение: по версиям СМИ, господин Петровский якобы имеет свое собственное влияние на партию Петра Порошенко. Ранее он успел построить родственные отношения с замглавой фракции БПП в Верховной Раде Андреем Павелко. Что добавляет аргументов в пользу версии о неслучайности отказа депутатского корпуса партии Порошенко в облсовете передавать музей.
Впрочем, это лишь гипотезы. Куда очевиднее неправдивая информация из уст главы фракции. Получается, что господин Курячий ввел в заблуждение своих коллег по депутатскому корпусу и собственных избирателей. Разумеется, оценка деятельности Максима Курячего, как депутата, лежит именно на плечах его избирателей. Но одно лишь это проваленное обещание говорит о многом.
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