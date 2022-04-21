Помощь животным во время войны: корм на миллионы гривен от зарубежных партнеров мог не добраться к месту назначения

Украинская организация Ukrainian Pet Association Worldwide "Хвостатые заложники войны" (Львов) не стоит в стороне от потребностей четырехлапых любимцев и пытается всячески заботиться о животных. Так, зарубежные партнеры (компании Psierociniec и House of Animals) предоставили гуманитарную помощь в виде 52 паллет корма для животных (ориентировочная стоимость 6 млн гривен), которая должна была отправиться UPAW. Однако во Львовской областной государственной администрации решили распорядиться грузом по своему усмотрению.

Корм для собак - фото из открытых источников

По словам основательницы UPAW Оксаны Кошак, груз находился на складе Львовской ОГА, где его отказались передавать организации. Даже письма иностранным донорам, которые вызвались помочь животным, не повлияли на ситуацию:

" Распределением занималась сугубо Львовская областная администрация, несмотря на то, что доноры четко сказали, куда должен был ехать этот груз. Один — на Николаев, а другая половина на Кропивницкий. Последний раз мы видели корм в позапрошлую субботу на складе Львовской ОГА. Больше нам его не показывали. И мы не знали, где он подевался, пока не пришел ответ на одного из наших зарубежных доноров. Он очень волнуется за свой груз, поднял посольство, чтобы выяснить, почему он не был отдан UPAW, потому что каждый паллет был подписан, для кого он пришел. Но администрация решила распорядиться кормом по своему усмотрению. И это письмо — единственное понимание того, где этот груз должен был быть принят. Возможно, так оно и есть. Поэтому мы обратились к людям, что они шли в свои администрации" , — рассказала порталу "Комментарии" основатель UPAW Оксана Кошак.

Где находится 52 паллета корма, пока неизвестно. Однако во Львовской ОГА заверили партнеров, что перенаправили груз в Ирпень, Бучу, Кировоград, Киев, Запорожье и Кропивницкий:

"Мы не утверждаем, что корм не доехал к месту назначения. К нашим партнерам поступило письмо, что груз был распределен Львовской военной администрацией на данные регионы. Сейчас люди в этих регионах пытаются узнать, где можно получить корм", — продолжает Оксана Кошак.

По словам основательницы UPAW, жители указанных городов обращались в администрации, где им отвечали, что имеют несколько складов. Поэтому нужно проверить все, чтобы понять, куда могла быть отгружена гуманитарная помощь животным.

"Информации о том, что он не приходил, у нас еще нет. Так же, как и о том, что он на месте", — резюмировала Оксана Кошак.

Не исключено, что такие случаи за время войны могли быть не единичными, а люди, нуждающиеся в корме для своих любимцев, так и не получили помощи.

Ранее на портале "Комментарии" — Экопарк "Ковалевка" принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!