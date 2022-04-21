Помощь животным во время войны: корм на миллионы гривен от зарубежных партнеров мог не добраться к месту назначения

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Станислав Молчанов
Украинская организация Ukrainian Pet Association Worldwide "Хвостатые заложники войны" (Львов) не стоит в стороне от потребностей четырехлапых любимцев и пытается всячески заботиться о животных. Так, зарубежные партнеры (компании Psierociniec и House of Animals) предоставили гуманитарную помощь в виде 52 паллет корма для животных (ориентировочная стоимость 6 млн гривен), которая должна была отправиться UPAW. Однако во Львовской областной государственной администрации решили распорядиться грузом по своему усмотрению.
Корм для собак - фото из открытых источников
По словам основательницы UPAW Оксаны Кошак, груз находился на складе Львовской ОГА, где его отказались передавать организации. Даже письма иностранным донорам, которые вызвались помочь животным, не повлияли на ситуацию:
Где находится 52 паллета корма, пока неизвестно. Однако во Львовской ОГА заверили партнеров, что перенаправили груз в Ирпень, Бучу, Кировоград, Киев, Запорожье и Кропивницкий:
По словам основательницы UPAW, жители указанных городов обращались в администрации, где им отвечали, что имеют несколько складов. Поэтому нужно проверить все, чтобы понять, куда могла быть отгружена гуманитарная помощь животным.
Не исключено, что такие случаи за время войны могли быть не единичными, а люди, нуждающиеся в корме для своих любимцев, так и не получили помощи.
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