Поляк сбросил на голову украинцу газовый котел

18-летний украинец попал в больницу после того, как на него упал газовый котел с крыши дома. Оказалось, что инцидент случился из-за поляка, решившего не сносить котел по лестнице, а быстро сбросить его с крыши дома.



В Польше мужчина бросил с крыши газовый котел на украинца. Фото из открытых источников

30 июля украинец по имени Дмитрий проходил по одной из варшавских улиц и в какой-то момент на него упал газовый котел весом 30 килограммов. Парень упал на землю и был доставлен в больницу без сознания. Врачи сообщили, что потерпевший получил серьезные травмы головы, находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь.

Как сообщают польские СМИ, котел сбросил 51-летний рабочий, производивший замену оборудования. Чтобы не сносить котел по лестнице, он решил его сбросить с крыши, но не проверил, нет ли никого на улице внизу здания.

"Сейчас гражданин Украины на грани жизни и смерти. Это повлекло за собой серьезную травму лица, лобной кости и мозга. Пострадавшая сторона получила травмы, угрожающие жизни", — сказал прокурор Норберт Волинский.

После инцидента местная прокуратура выдвинула подозреваемому обвинение в создании для человека непосредственную опасность потери жизни или тяжких телесных повреждений. Польский работник признал свою вину. Суд ему запретил работать на высоте, уезжать из страны, а также обязал еженедельно появляться в отделении полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пара поляков смертельно отравила украинца холодцем. Когда к ним пришла полиция, они объяснили, что произошло.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше убили мать троих детей. Нападающий нанес женщине 20 ранений острым предметом.