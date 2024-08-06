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Поляк сбросил на голову украинцу газовый котел

Трагический случай произошел в Польше, где невнимательный работник сбросил газовый котел с попавшего в гражданина Украины дома.

сегодня, 09:10
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Slava Kot

18-летний украинец попал в больницу после того, как на него упал газовый котел с крыши дома. Оказалось, что инцидент случился из-за поляка, решившего не сносить котел по лестнице, а быстро сбросить его с крыши дома.

Поляк сбросил на голову украинцу газовый котел

В Польше мужчина бросил с крыши газовый котел на украинца. Фото из открытых источников

30 июля украинец по имени Дмитрий проходил по одной из варшавских улиц и в какой-то момент на него упал газовый котел весом 30 килограммов. Парень упал на землю и был доставлен в больницу без сознания. Врачи сообщили, что потерпевший получил серьезные травмы головы, находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь.

Как сообщают польские СМИ, котел сбросил 51-летний рабочий, производивший замену оборудования. Чтобы не сносить котел по лестнице, он решил его сбросить с крыши, но не проверил, нет ли никого на улице внизу здания.

"Сейчас гражданин Украины на грани жизни и смерти. Это повлекло за собой серьезную травму лица, лобной кости и мозга. Пострадавшая сторона получила травмы, угрожающие жизни", — сказал прокурор Норберт Волинский.

После инцидента местная прокуратура выдвинула подозреваемому обвинение в создании для человека непосредственную опасность потери жизни или тяжких телесных повреждений. Польский работник признал свою вину. Суд ему запретил работать на высоте, уезжать из страны, а также обязал еженедельно появляться в отделении полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пара поляков смертельно отравила украинца холодцем. Когда к ним пришла полиция, они объяснили, что произошло.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше убили мать троих детей. Нападающий нанес женщине 20 ранений острым предметом.



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Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,31197329,potworny-wypadek-na-bialolece-ciezar-spadl-z-dachu-na-pieszego.html
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