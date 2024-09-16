Полтавщина в огне: масштабный пожар подступает к домам

В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Пожар в Полтавской области. Фото: ГСЧС Украины

Сообщение о возгорании поступило спасателям вчера, в 16:40.

Пожар возник вблизи села Малая Перещепина, в Полтавском районе.

На месте происшествия работают спасатели, работники лесного хозяйства.

Работы по ликвидации продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Донецкой области ликвидировали самый масштабный пожар: последствия (ФОТО)

8 сентября масштабный лесной пожар на территории НПП "Святые горы" ликвидирован на площади 6000 Га. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС удалось предотвратить распространение пожара на населенные пункты, граничащие с лесом, что могло привести к катастрофическим последствиям. К ликвидации пожара привлекались подразделения ГСЧС из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областей. В Харьковской области, из-за того, что огонь перевернулся из Донбасса, выгорело целое село Студенок Оскольской громады .

В целом огонь уничтожил 302 домовладения и травмировал 3 местных жителей. В результате детонации взрывных устройств, оставленных врагом после деоккупации этого региона, пострадали 4 пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС. Как приходят в себя жители сгоревшего села и кто им в этом помогает — читайте по ссылке.