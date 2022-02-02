Полмиллиона гривен на COVID-сертификатах: в Закарпатской области СБУ задержала врача

В Закарпатской области сотрудники СБУ разоблачили местного врача, подозреваемого в мошеннических действиях с медицинскими документами. Она выдавала поддельные сертификаты о вакцинации. Ловкачка от медицины могла класть в свой карман только каждый месяц почти полмиллиона гривен, реализуя COVID-документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Закарпатье задержали врача по подозрению в подделке COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)

По обнародованной информации, ловкачка от медицины работала как врач-инфекционист в Центре общественного здоровья Закарпатского областного совета.

Правоохранители установили, чтобы заработала ее преступная "схема", врач предложила помочь за деньги своей знакомой, которая подыскивала клиентуру, что не хотела проходить прививки. Она платила ей 30 процентов от своих "доходов".

Представители правоохранительного ведомства отмечают, что с каждого клиента она брала 3,5 тысячи гривен. За эти деньги врач внесла в электронную документацию системы здравоохранения eHealth поддельные данные по вакцинации. Также она снабжала "клиентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации. Но процедуру прививки им никто не совершал.

Как утверждают в СБУ, именно так закарпатская мошенница фальсифицировала ежемесячно около 100 экземпляров коронавирусных сертификатов.

В настоящее время обе злоумышленницы проинформированы о нарушении подозрения. Это правовая квалификация ч. 3 ст. 190 – мошенничество. Следствие по этому уголовному производству продолжается.

Напомним, что "Комментарии" сообщили о поддельных Covid-сертификатах. В Службе безопасности Украины заявили, что с начала года было разоблачено более ста группировок.

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