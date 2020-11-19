Полмиллиона долларов за "решение вопроса": СБУ задержала двух мошенников

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Елизавета Черных
Службой безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований были разоблачены двое мошенников, которые пытались "решить" бизнес-вопрос за полмиллиона долларов, якобы имея связи в Генеральной прокуратуре.
ФОТО: Из открытых источников
Злоумышленники пытались незаконно завладеть денежными средствами взамен на "помощь" в активизации криминального производства, в котором некий бизнесмен является потерпевшим.
Сумма в 500 тысяч долларов также включала в себе возмещение ущерба и привлечение виновников к ответственности.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подельников в одном из заведений общественного питания в Киеве, где они получали первую часть неправомерной выгоды в размере 250 тысяч долларов.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины перехватила партию янтаря для арабских стран. В частности, житель города Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов.
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