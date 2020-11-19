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Главная Новости Общество происшествия Полмиллиона долларов за "решение вопроса": СБУ задержала двух мошенников
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Полмиллиона долларов за "решение вопроса": СБУ задержала двух мошенников

Злоумышленники предоставляли ложную информацию о связях в Генпрокуратуре

сегодня, 20:58
Автор:

Елизавета Черных

Службой безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований были разоблачены двое мошенников, которые пытались "решить" бизнес-вопрос за полмиллиона долларов, якобы имея связи в Генеральной прокуратуре. 

Полмиллиона долларов за "решение вопроса": СБУ задержала двух мошенников

ФОТО: Из открытых источников

Злоумышленники пытались незаконно завладеть денежными средствами взамен на "помощь" в активизации криминального производства, в котором некий бизнесмен является потерпевшим. 

Сумма в 500 тысяч долларов также включала в себе возмещение ущерба и привлечение виновников к ответственности. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали подельников в одном из заведений общественного питания в Киеве, где они получали первую часть неправомерной выгоды в размере 250 тысяч долларов. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины перехватила партию янтаря для арабских стран. В частности, житель города Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-dvokh-kyian-yaki-obitsialy-za-pivmiliona-dolariv-vyrishyty-biznespytannia-cherez-nibyto-zviazky-u-kerivnytstvi-ofisu-henprokurora
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