Полмиллиона долларов за "решение вопроса": СБУ задержала двух мошенников

Службой безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований были разоблачены двое мошенников, которые пытались "решить" бизнес-вопрос за полмиллиона долларов, якобы имея связи в Генеральной прокуратуре.

ФОТО: Из открытых источников

Злоумышленники пытались незаконно завладеть денежными средствами взамен на "помощь" в активизации криминального производства, в котором некий бизнесмен является потерпевшим.

Сумма в 500 тысяч долларов также включала в себе возмещение ущерба и привлечение виновников к ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подельников в одном из заведений общественного питания в Киеве, где они получали первую часть неправомерной выгоды в размере 250 тысяч долларов.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины перехватила партию янтаря для арабских стран. В частности, житель города Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов.

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