logo

BTC/USD

50997.01

ETH/USD

4370.55

LTC/USD

162.51

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Полгода после трагедии в ОНмедУ – заведение снова под угрозой пожара и с многотысячными долгами
commentss НОВОСТИ Все новости

Полгода после трагедии в ОНмедУ – заведение снова под угрозой пожара и с многотысячными долгами

С января 2021 года ОНМедУ почти не заключал договора, касающиеся обеспечения пожарной безопасности в университете

сегодня, 13:20
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Одесский национальный медицинский университет может прекратить работу из-за долгов за электричество и многочисленных нарушений норм пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение суда.

Полгода после трагедии в ОНмедУ – заведение снова под угрозой пожара и с многотысячными долгами

Пожар в ОНмедУ. Фото из открытых источников

6 июня в общежитии Одесского национального медицинского университета произошел масштабный пожар, в результате которого один из студентов получил ожоги средней тяжести.  Событию предшествовали многочисленные проверки и суды.  По данным издания, ректор университета Валерий Запорожан до сих пор не исправил ситуацию и не выполнил предписания ГУ ГСЧС – заведение снова под угрозой пожара и закрытия. Требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности игнорируются руководством заведения уже несколько лет. 

После одного из пожаров работники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области провели несколько внеплановых проверок.  По их результатам вынесены предписания об устранении почти 1000 нарушений.

4 августа 2020 года Одесским окружным административным судом было принято решение по административному делу № 420/6766/19, которым удовлетворен иск ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и применены меры реагирования в сфере государственного надзора к ОНМедУ – университет обязали полностью остановить эксплуатацию объектов путем их отключения от источников электроснабжения и ограничения к ним доступа. Сделать это должны были до полного устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной, техногенной безопасности и в сфере гражданской защиты.

Ни один из объектов ОНМедУ не остановил эксплуатацию, недостатки не были устранены. Отмечается что руководство заведения продолжает грубо игнорировать правила пожарной безопасности.

О бездействии в сфере техногенной безопасности свидетельствует и анализ системы государственных закупок "Прозоро" – с января 2021 года, когда к исполнению обязанностей ректора уже приступил Запорожан, ОНМедУ почти не заключал договора, касающиеся обеспечения пожарной безопасности в университете.

В материале указывается, что Запорожан не только подвергает опасности тысячи студентов и сотрудников заведения, но и фактически доводит университет до закрытия.  6 декабря суд начал рассмотрение дела по долгу университета за энергоснабжение в размере 593 640,21 грн.

Однако, несмотря на эти факты и многочисленные сообщения СМИ о коррупции руководства университета и в частности ректора ОНМедУ Запорожана, правоохранительные органы и профильные министерства не принимают никаких мер, чтобы исправить положение и привлечь виновников к ответственности.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-odessy-nachal-slushaniya-dolgov-onmedu-1638863865.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!