Полет Кернеса в капсуле: в Харькове рассказали, что случилось с мэром

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в стабильно тяжелом состоянии, однако все не так плохо, как “рисуют дружественные паблики”. Об этом заявил во время брифинга директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, полет в Берлин прошел нормально: Кернеса везли в специальной капсуле, как положено по так называемому ковидному протоколу. Однако мэр находится в сознании, не подключен к аппарату ИВЛ. А слухи о коме или отеке мозга в мэрии в очередной раз назвали лживыми.

Сидоренко говорит, что на фоне коронавируса у Кернеса обострились травмы, полученные после покушения на его жизнь шесть лет назад. Также чиновник уверяет, что его шеф не хотел покидать Украину, однако на лечении в “Шарите” настояла его семья. В Германии мэр будет лечиться за свой счет, а поддерживать его будет член семьи, который отправился в Берлин вместе с ним.

Напомним, друг харьковского мэра Геннадия Кернеса - бизнесмен Павел Фукс - сообщил о том, что градоначальника привезли в немецкую клинику "Шарите". Кернес находится в сознании, однако его состояние тяжелое. Он также опубликовал видео с самолета.

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