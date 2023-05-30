Оставил записку и совершил самоубийство на свой День рождения

На свой 26 день рождения китайский комментатор Dota 2 Ми "Яммерс" Хунвэй совершил самоубийство. Прежде чем покончить со своей жизнью, он оставил отложенное сообщение в китайской соцсети Weibo. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Escore News.



Комментатор Dota 2 Ми Яммерс Хунвэй совершил самоубийство. Фото из открытых источников

В изложенном сообщении Ми Хунвэй рассказал историю своей депрессивной жизни со случаями издевательств, плохого воспитания, жестокого обращения и попытками изнасилования. 26-летний парень недавно узнал, что его усыновили. Поэтому он был в семье изгоем, ведь родители не позволяли ему играть со своими братьями и сестрами.

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Хунвэй описал как учительница била его указкой по пальцам требуя признания из-за того, что он выломал дверь, однако парень этого никогда не делал. Другими случаями стали пытки у дома, где дети бросали его в яму, а иногда принуждали к половому акту. По словам Ми Хунвэя, приемные родители не обращали внимания на него и часто ссорились между собой.

Парень вспомнил короткий счастливый период в три года, когда он смог переехать в другой город на учебу, тогда он начал комментировать Dota, полюбил баскетбол и другие физические упражнения.

Вероятной причиной психологических проблем Хунвэя стало предательство его партнера. А депрессивное состояние усилилось после смерти отца, что и стало основной причиной совершить самоубийство.

Ми Хунвэй начал комментировать Dota 2 в 2018 году. Через год он уже работал на чемпионате мира The International 2019 и в последующие годы не упускал ни одного турнира такого ранга. Хунвэй покончил жизнь самоубийством 29 мая, в свой 26-й день рождения. Сообщество игроков Dota 2 обратилось к разработчикам игры и попросило почтить китайского комментатора Ми "Яммерс" Хунвэя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парень разрушил свою карьеру за 27 секунд.





