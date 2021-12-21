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Поклонник Гордона набил тату с его изображением (ФОТО)

В этой татуировке есть одна интересная деталь

21 декабря 2021, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный журналист Дмитрий Гордон выставил в социальных сетях, в частности, на своем блоге фотографию, на которой изображено тату, что сделал себе его фанат, пишет "Униан".

Поклонник Гордона набил тату с его изображением (ФОТО)

Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)

Этот поклонник телеведущего теперь имеет это изображение на своем лице. Здесь присутствует один интересный момент – один глаз известного журналиста обычный, а другой – набитый, как у Терминатора.

"Вот такие тату люди наносят", — написал под фотографией Гордон.

Почитатели высказывали по этому поводу разные мнения. Один даже назвал фото "Гордонатор", другой высказался, что бьет, значит, что любит, иначе нельзя сказать.

Еще были другие варианты на меткость поступка фаната: "Киборг умножен на вечность", "Вы человек или Терминатор?", "Ужас, почему люди своей жизнью не живут?", "Гордон — "вырви глаз".

Поклонник Гордона набил тату с его изображением (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  журналист Гордон рассказал, что из-за его позиции по Офису президента теперь его постоянно критикуют в "Студии Квартал 95". По его словам, он не переживает о том, что читает о себе в некоторых СМИ, где публикуют то, что спускают с Банковой.   Известный украинский журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон признался, что ему очень больно слышать от актеров "Студии Квартал 95" упреки в свой адрес, но обиды и агрессии в их сторону он не чувствует и по-прежнему их любит и ценит. Он отметил, что его также не смущает, что талантливые ребята из "Студии Квартал 95", с которыми он давно знаком и в очень хороших приятельских отношениях, вынуждены говорить гадости. Гордон заявил, что Евгений Кошевой, Александр Пикалов, опустив глаза в пол, говорят, что им велит их друг, президент Зеленский.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/fanat-dmitra-gordona-nabiv-tatu-iz-zobrazhennyam-yogo-oblichchya-foto-11650156.html
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