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Показали, как фермеры на Херсонщине выбрасывают свой урожай огурцов (ВИДЕО)

Свои овощи аграрий высыпал прямо на землю и отметил, что в детский дом он сдавать их не захотел

сегодня, 22:21
Автор:

Лиля Воробьева

В Херсонской области из-за низких цен местные фермеры не могут продать свои овощи. В поселке Копани разъяренный фермер Макс Сипко демонстративно выбросил сотни килограммов своих огурцов. Возмущенный мужчина рассказал о ситуации с ценами в Facebook.

Показали, как фермеры на Херсонщине выбрасывают свой урожай огурцов (ВИДЕО)

Человек просто выбросил свои огурцы (фото из открытых источников)

В своей заметке под видео он рассказал, как оптовики тщательно придираются к его овощам.

"Колючка не качественная, цветочек не такой", — рассказал о своих торгах фермер. Мужчина признался, что оптовики даже не захотели купить его огурцы по 1 гривне за килограмм.

Но на опубликованном в соцсети видео видно, что огурцы имеют вполне пригодный для потребления вид. Овощи свежие, нормального размера и цвета. Даже не вооруженным глазом видно, что они не относятся к второму или третьему сорту качества.

Мужчина с сарказмом рассказал, что, если бы его огурцы были с "правильными" цветочками и колючками, то их бы купили, но уже по 2 гривны за каждый килограмм.

После такого, разочарованный фермер высыпал огурцы на землю и заявил, что его огурцы будут есть теперь его бараны.

"И не надо мне писать, что лучше было завезти их в детский дом", — написал в сети фермер.

Стоит отметить, что такие его слова вызвали немало негативных отзывов и комментариев пользователей социальной сети.

Вообще само видео в сети вызвало очень бурное обсуждение среди украинцев. В комментариях люди пишут, что человек действительно мог поделиться своими огурцами с осиротевшими детьми, которые были бы рады такому подарку. Зато другие пользователи отметили, что ситуация на рынке сегодня ужасная, ведь труд украинских фермеров просто обесценивается.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что эксперт рассказал, сколько будут стоить арбузы этим летом.



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Источник: https://www.facebook.com/100012766391950/videos/262927681932072/
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