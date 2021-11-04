Похоронный бизнес во время СOVID: сколько зарабатывает ритуальная фирма Аллы Ландар "Петр Великий"



















Похоронная фирма "Петр Великий" заняла монопольное положение на рынке ритуальных услуг, и пользуясь этим, может зарабатывать сверхприбыли на людях, умерших от COVID-19. О деятельности "похоронной мафии" рассказал блогер Ярослав Бондаренко.

Алла Ландар - фото из открытых источников

Фирму в 1994 году основал Петр Погребной. После его смерти в 2011 году бизнес перешел к его дочери Алле Ландар.

"Ландар известна тем, что была активисткой "Партии регионов", и якобы препятствовала деятельности активистов Евромайдан SOS, которые собирали деньги на лечение раненых на Майдане. Сейчас Ландар полностью завладела рынком похоронных услуг в Киевской области", — сообщил Ярослав Бондаренко.

В частности, фирма "Петр Великий" арендует помещения почти во всех областных больницах и моргах. По словам блогера, некоторые медработники якобы за вознаграждение "рекомендуют" родственникам умерших воспользоваться услугами именно "Петра Великого".

С началом пандемии в 2020 году фирма может получать сверхприбыли. Ранее СМИ сообщали, что столичный крематорий принимал умерших от COVID-19 только якобы из катафалков "Петра Великого". При этом за перевозку тела и сопутствующие услуги фирма требовала баснословные 23 тыс. грн. Такой "счет" выставили киевлянину Игорю Вацковскому, у которого от вируса умерли мать и отец.

"У фирмы полная монополия на похороны. Она диктует несчастным свои условия и цены. Этот факт подтверждает то, что когда семья Игоря Вацковского попробовала найти другую фирму, выяснилось, что в крематории принимают катафалки от компании Аллы Ландар", — заявил блогер.

По словам Бондаренко, с подобной ситуацией столкнулась и семья умершего от ковида жителя Василькова. Главврач настаивала на выборе "Петра Великого", а фирма выставила счет 25 тыс. грн — якобы за использование защитных костюмов.

При этом реальная стоимость таких услуг на рынке, по словам блогера, — 7-8 тыс. грн. С учетом расценок "Петра Великого", Алла Ландар может зарабатывать на каждом покойнике порядка 15 тыс. грн сверхприбыли. Учитывая число умерших в области с начала пандемии потенциальная сверхприбыль Ландар могла составить свыше 75 млн грн.

"Остается вопрос: почему правоохранительные органы до сих пор не обратили внимание на такие действия, жертвами которых уже стали тысячи жителей Киева?", — говорит Ярослав Бондаренко.

Блогер напомнил, что еще в 2016 году Антимонопольный комитет начал расследование по факту нарушения конкуренции фирмой "Петр Великий", однако Алле Ландар якобы удалось "замять" дело.





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