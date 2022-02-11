Похитили мужчину и требовали $12 тысяч: в Киеве задержаны полицейские

В Киеве задержан заместитель начальника следственного отдела и два оперуполномоченного одного из управлений полиции Днепропетровской области за похищение мужчины и вымогание $12 тысяч откупа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. 9 февраля правоохранители прибыли в столицу с целью проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства по поводу возможного мошенничества. Впоследствии, без составления процессуальных документов, задержали собственника жилья – 29-летнего киевлянина.

Полиция (фото из открытых источников)

Полицейские потребовали уплатить им $12 тысяч. В случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Они позволили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы собрать необходимые средства. В тот же день трех сотрудников полиции задержали при получении ими неправомерной выгоды. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление и фиксирование всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. Также решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер.

Напомним, глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что в нынешней Верховной Раде при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу. "Есть ли коррупция в украинском парламенте? Да, я сталкивалась в этим. Например, во время принятия банковского закона (так называемого "антиколомойского закона — прим. "Комментариев") были предложения в 60 тысяч долларов за то, чтобы депутат не пришёл за заседание. Или вовремя вышел в туалет", — сказала Рудык. Правда, она сама не знает, кто брал деньги, а кто — нет. Но, по ее словам, это легко вычислить, если посмотреть, кто принимал участие в голосовании, а кто в это время отсутствовал.

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