Похищение с вымогательством 150 тысяч долларов: правоохранители разоблачили заказчика

Под руководством Черновицкой прокуратуры, гражданину, который организовал похищение человека, а в дальнейшем требовал выкуп в размере 150 тысяч долларов, объявили о подозрении.

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, уроженцем Винницкой области было организовано незаконное лишение свободы предпринимателя из поселка городского типа Литин.

Правоохранительными органами была проведена специальная операция, в ходе которой полицейские инсценировали похищение потерпевшего. Его доставили в ангарное помещение в Черновицкой области, куда прибыл и ранее упомянутый заказчик преступления. После того как злоумышленник убедился в выполнении похищения, он связался с родственниками предпринимателя и требовал у них выкуп в размере 150 тысяч долларов.

Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос о избрании злоумышленнику соответствующей меры пресечения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный украинский музыкант Александр Деревянко, который пропал 22 ноября в Киеве, был найден убитым. Правоохранительными органами были задержаны двое граждан, которые подозреваются в расправе над Александром Деревянко. Согласно следствию, музыкант был лишен жизни двумя мужчинами с целью завладения имуществом, а именно двумя квартирами и денежными средствами Деревянко. Правоохранители также сообщают, что злоумышленниками заранее был разработан план убийства музыканта. По факту жестокого преступления открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы

















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