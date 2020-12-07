kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19223.37

ETH/USD

595.03

LTC/USD

84.56

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Похищение с вымогательством 150 тысяч долларов: правоохранители разоблачили заказчика
commentss НОВОСТИ Все новости

Похищение с вымогательством 150 тысяч долларов: правоохранители разоблачили заказчика

Правоохранительные органы инсценировали похищение, чтобы задержать преступника

сегодня, 17:08
Автор:

Елизавета Черных

Под руководством Черновицкой прокуратуры, гражданину, который организовал похищение человека, а в дальнейшем требовал выкуп в размере 150 тысяч долларов, объявили о подозрении. 

Похищение с вымогательством 150 тысяч долларов: правоохранители разоблачили заказчика

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, уроженцем Винницкой области было организовано незаконное лишение свободы предпринимателя из поселка городского типа Литин. 

Правоохранительными органами была проведена специальная операция, в ходе которой полицейские инсценировали похищение потерпевшего. Его доставили в ангарное помещение в Черновицкой области, куда прибыл и ранее упомянутый заказчик преступления. После того как злоумышленник убедился в выполнении похищения, он связался с родственниками предпринимателя и требовал у них выкуп в размере 150 тысяч долларов. 

Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос о избрании злоумышленнику соответствующей меры пресечения. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный украинский музыкант Александр Деревянко, который пропал 22 ноября в Киеве, был найден убитым. Правоохранительными органами были задержаны двое граждан, которые подозреваются в расправе над Александром Деревянко. Согласно следствию, музыкант был лишен жизни двумя мужчинами с целью завладения имуществом, а именно двумя квартирами и денежными средствами Деревянко. Правоохранители также сообщают, что злоумышленниками заранее был разработан план убийства музыканта. По факту жестокого преступления открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=285056
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ