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Главная Новости Общество происшествия Известного музыканта, пропавшего в Киеве, нашли убитым
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Известного музыканта, пропавшего в Киеве, нашли убитым

По данным следствия, музыкант был убит с целью завладения имуществом

сегодня, 12:10
Автор:

Елизавета Черных

Известного украинского музыканта Александра Деревянко, который пропал в Киеве 22 ноября, нашли мертвым в ночь на 5 декабря. По данным следствия, 65-летний музыкант был убит. 

Известного музыканта, пропавшего в Киеве, нашли убитым

ФОТО: Из открытых источников

Правоохранительными органами были задержаны двое граждан, которые подозреваются в расправе над Александром Деревянко. Согласно следствию, музыкант был лишен жизни двумя мужчинами с целью завладения имуществом, а именно двумя квартирами и денежными средствами Деревянко. Правоохранители также сообщают, что злоумышленниками заранее был разработан план убийства музыканта. 

Следствием было установлено, что преступники совершили нападение на 65-летнего Александра Деревянко в одной из его квартир, где он преподавал уроки музыки. Там они избили музыканта, а затем задушили. Бездыханное тело мужчины вывезли к гаражам, где в последствии планировали скрыть убийство, залив тело бетоном. 

По факту жестокого преступления открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. Также известно, что в данный момент полиция пытается установить возможных сообщников. 

Александр Деревянко пропал 22 ноября, а 2 декабря об этом сообщил его коллега в социальных сетях. Артур Крук заявил, что близкие имеют основания считать, что жизнь музыканта находится в опасности. 

Ранее "Комментарии" писали том, что в российских средствах массовой информации появилась информация о том, что блогеру Стасу Решетникову, который показал в прямом эфире смерть подруги, грозит до 15 лет тюрьмы. 




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/5/7275986/
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