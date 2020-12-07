Известного музыканта, пропавшего в Киеве, нашли убитым

Известного украинского музыканта Александра Деревянко, который пропал в Киеве 22 ноября, нашли мертвым в ночь на 5 декабря. По данным следствия, 65-летний музыкант был убит.

ФОТО: Из открытых источников

Правоохранительными органами были задержаны двое граждан, которые подозреваются в расправе над Александром Деревянко. Согласно следствию, музыкант был лишен жизни двумя мужчинами с целью завладения имуществом, а именно двумя квартирами и денежными средствами Деревянко. Правоохранители также сообщают, что злоумышленниками заранее был разработан план убийства музыканта.

Следствием было установлено, что преступники совершили нападение на 65-летнего Александра Деревянко в одной из его квартир, где он преподавал уроки музыки. Там они избили музыканта, а затем задушили. Бездыханное тело мужчины вывезли к гаражам, где в последствии планировали скрыть убийство, залив тело бетоном.

По факту жестокого преступления открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. Также известно, что в данный момент полиция пытается установить возможных сообщников.

Александр Деревянко пропал 22 ноября, а 2 декабря об этом сообщил его коллега в социальных сетях. Артур Крук заявил, что близкие имеют основания считать, что жизнь музыканта находится в опасности.

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