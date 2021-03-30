Погром Офиса Зеленского: в Нацполиции рассказали новые подробности

Из-за скандальных событий у Офиса президента 20 марта, где проходила акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, сообщение о подозрении получили семь человек. Свастика на здании, по данным правоохранителей, была нарисована уже после завершения протеста. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, выступая в парламенте 30 марта.

Фото из открытых источников

"В течение двух часов активисты глумились над зданием органа государственной власти: изуродованные фасады и двери, скинхедовские надписи и горы мусора... И уже после завершения акции появилась свастика", — говорится в сообщении Клименко.

Отмечается, что время нанесения нацистской символики — 21:35, о чем свидетельствуют данные камер видеонаблюдения.

По информации Клименко, пока сообщение о подозрении получили семь человек. Глава Нацполиции уверяет, что это еще не все подозрения и будут новые.

Сообщил он о статьях Уголовного кодекса Украины, по которым начато досудебное расследование:

1) ч. 4 ст. 296 — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений,

2) ч. 2 ст. 194 — умышленное уничтожение или повреждение имущества,

3) ч. 1 ст. 338 — надругательство над государственными символами,

4) ч. 1 ст. 436-1 — изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима.

Напомним, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко. По словам Порошенко, полиция следила за ветераном войны и депутатом Киевского городского совета Виктором Кононенко. Нардеп предполагает, что это может быть связано с заявлениями о якобы причастности партии и лично экс-президента к скандальным событиям у Офиса президента и разбитию стекла на его двери.

Ранее стало известно, что произойдет с дверью Офиса президента, которую разрисовали и разбили во время протестов на Банковой 20 марта. Одна из дверей уже успела побывать в телеэфире как экспонат.

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