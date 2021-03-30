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Куда денут разбитые двери из Офиса Президента

Одни из дверей уже успели побывать в телеэфире

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, что произойдет с дверьми Офиса президента, которые разрисовали и разбили во время протестов на Банковой 20 марта. Одни из дверей уже успели побывать в телеэфире как экспонат.

Куда денут разбитые двери из Офиса Президента

Офис президента: что сделают с разбитыми дверями. Фото: 24tv.ua

Сначала художественная галерея предложила Офису президента выкупить двери и поставить как экземпляр искусства. Однако от такого предложения отказались.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что ОП планирует реставрировать и восстановить поврежденные двери, а затем вставить их на место. Поскольку покупать новые изделия — очень дорого. Кроме того, Мендель заявила, что Офис президента считает повреждения дверей и здания — не искусство, а проявлением вандализма.

"Поврежденные двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма".

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщила, что все, кто причастен к вандализму, должен ответить перед законом.

Юлия Мендель считает, что украинцы имеют право протестовать, устраивать митинги и показывать свое несогласие с некоторыми решениями в стране, однако "ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

Напоминаем, что 20 марта сторонники осужденного Сергея Стерненко устроили акцию в поддержку одесского активиста на Банковой. В ходе протеста пострадал Офис президента — здание полностью разрисовано краской, окна выбиты. Кто стоит за атакой Офиса президента, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/29/7288231/
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