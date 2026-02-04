Пограничники зарабатывают на уклонистах миллионы долларов: масштабная схема вывоза военнообязанных

Действующий работник Администрации Государственной пограничной службы Украины и его брат – гражданин РФ организовали схему вывоза за границу военнообязанных. В течение 2024-2025 годов им удалось вывезти почти 80 мужчин. Пересечение границы маскировали под командировки от международной организации и заработали почти 1,6 млн долларов США.

Пограничник. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований рассказали детали схемы – россиянин искал желающих уехать среди украинских мужчин призывного возраста через интернет-мессенджеры и личные контакты. Фигурант предлагал незаконный выезд в страны ЕС через официальные пункты пропуска с поддельными документами, якобы дававшими право на пересечение границы. С каждого он брал по 20 тысяч долларов США. Деньги переводились на криптокошелек.

Его двоюродный брат, чиновник Администрации Государственной пограничной службы Украины, отвечал за практическую реализацию схемы.

"Используя должность и доступ к внутренним процедурам, он готовил фальшивые письма о якобы служебных командировках мужчин от международной организации. Документы посылали через онлайн-сервис, позволявший подменять адрес отправителя — в письмах отмечали почтовый ящик, который выглядел как официальный адрес международной структуры. После поступления таких писем в ГНСУ фигурант лично контролировал принятие положительных решений”, – сообщили в ГБР.

Затем эти документы передавали "клиентам", и на их основании мужчины беспрепятственно пересекали государственную границу Украины.

В ГБР уточнили, что отец гражданина РФ ранее был осужден в Украине за государственную измену. Он входил в состав преступной организации вместе с двумя народными депутатами и экс-прокурором.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

