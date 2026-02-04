Пограничники зарабатывают на уклонистах миллионы долларов: масштабная схема вывоза военнообязанных

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Действующий работник Администрации Государственной пограничной службы Украины и его брат – гражданин РФ организовали схему вывоза за границу военнообязанных. В течение 2024-2025 годов им удалось вывезти почти 80 мужчин. Пересечение границы маскировали под командировки от международной организации и заработали почти 1,6 млн долларов США.
Пограничник. Иллюстративное фото
В Государственном бюро расследований рассказали детали схемы – россиянин искал желающих уехать среди украинских мужчин призывного возраста через интернет-мессенджеры и личные контакты. Фигурант предлагал незаконный выезд в страны ЕС через официальные пункты пропуска с поддельными документами, якобы дававшими право на пересечение границы. С каждого он брал по 20 тысяч долларов США. Деньги переводились на криптокошелек.
Его двоюродный брат, чиновник Администрации Государственной пограничной службы Украины, отвечал за практическую реализацию схемы.
Затем эти документы передавали "клиентам", и на их основании мужчины беспрепятственно пересекали государственную границу Украины.
В ГБР уточнили, что отец гражданина РФ ранее был осужден в Украине за государственную измену. Он входил в состав преступной организации вместе с двумя народными депутатами и экс-прокурором.
Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклонистов ищут по всей Украине.