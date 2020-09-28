Погибший в Ан-26 штурман в последние минуты жизни переписывался с 7-летней дочерью

Одна из жертв катастрофы Ан-26, штурман Алексей Остапенко, переписывался со своей семилетней дочерью за несколько минут до смерти. Об этом жена погибшего, Елена рассказала в сюжете ТСН.

Источник: rubryka.com

По словам женщины, в последние минуты жизни Алексей общался с дочерью с помощью смс-переписки. Затем, когда их муж и папа перестал выходить на связь, ребенок успокаивала маму.

"Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это очень тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", — поделилась Остапенко.

Действительно, в переписке дочь написала, что волнуется за папу. Тот ее успокоил: "Не переживай, все хорошо".

На последние сообщения девочки, когда уже стало известно о падении самолета - "Папа, ты жив? Здесь упал самолет "- Алексей Остапенко уже не смог ответить.

Елена отмечает, что Алексей был фанатом своей работы и высококлассным специалистом.

"Это его профессия, это его призвание", — рассказала она журналистам.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ГБР рассказал о ходе расследования авиакатастрофы АН-26.

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