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Погибли супруги: возле Тернополя пьяный водитель совершил жуткое ДТП (ФОТО)

Ребенок после ДТП в Тернопольской области оказался на панели у лобового стекла авто

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Недалеко от областного центра Тернопольщины 8 ноября поздно вечером пьяный водитель на иномарке совершил столкновение с другим авто, в котором путешествовали муж с женой и ребенком. В страшной аварии супруги погибли мгновенно, в живых остался только малыш. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Погибли супруги: возле Тернополя пьяный водитель совершил жуткое ДТП (ФОТО)

На Тернопольщине в ДТП погибли супруги (фото tp.npu.gov.ua)

По обнародованной информации, от большой силы удара малыша забросило на панель к лобовому стеклу. Полицейские отвезли травмированного мальчика в больницу.

У 43-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП, прибор показал немалое количество спиртного в крови -1,3 промилле при норме -0,2. У пьяницы еще взяли образец крови.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УКУ. Это — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек. Санкция статьи предусматривает немалое тюремное заключение по приговору суда – 12 лет лишения свободы и изъятие водительских прав до 10 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе женщина жила в одной квартире с мертвыми матерью и сестрой. К полицейским обратились жители многоэтажки на улице Братьев Бойчуков. Они сообщили, что в одном из жилищ жили три старших жительницы Тернополя, но долгое время их никто не видит. Кроме того, оттуда доносится специфический запах. Сотрудники местной полиции заехали по указанному адресу. Там они обнаружили мертвыми 79-летнюю женщину и ее младшую 50-летнюю дочь. Смерть двух горожанок наступила еще двадцать дней назад. В доме единственной живой жительницей была старшая дочь покойной. От чего умерли ее родные и почему она никого не звала на помощь, чтобы их похоронить, она не говорит. Ее госпитализировали в больницу.


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Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-ternopilshhini-zatrimali-vodiya-prichetnogo-do-smertelnoji-dtp/
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