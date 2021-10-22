Погиб в огне: на дороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП

Вечером 20 октября, около 20 часов, на дороге "Киев-Одесса" произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.



Огонь, который охватил грузовик, гасли пожарники, фото Нацполиции

Известно, что на 451 километре трассы столкнулись два грузовика. Водитель грузового автомобиля ехал в сторону Одессы и не справился с управлением. Грузовой седельный тягач с прицепом занесло и он врезался в другой тягач, который был припаркован на обочине трассы.

В результате столкновения одна из машин загорелась. Водитель погиб. На место очевидцы вызвали пожарных, однако спасти мужчину не удалось. Причину смерти водителя будут устанавливать. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На место также выезжали патрульные и следственно-оперативная группа районного отделения полиции.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Вечером движение по участку было затруднено. Патрульные регулировали проезд автомобилей одной из полос дороги в сторону Одессы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Закарпатской области семья попала в смертельное ДТП. В результате погиб 12-летний подросток. Недалеко от населенного пункта Майдан "Audi A4", в которой путешествовала семья с тремя детьми, на скорости выскочила из автомобильной трассы на обочину.

Также мы писали, что 65-летний местный житель за рулем легковушки "Opel Meriva" совершил наезд на молодую женщину, переходящую проезжую часть с детской коляской по улице Грушевского. На место свидетели вызвали патрульных и "скорую". От удара коляска с младенцем перевернулась.

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