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Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей

Евгений Дейдей родился 12 июня 1987 года в г. Рени в Одесской области

сегодня, 13:00
Автор:

Ольга Чародий
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Погиб бывший депутат Верховной Рады Евгений Дейдей. Об этом написала его жена Дарина в Instagram. 

Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей

Евгений Дейдей - фото из открытых источников


''Мой Евгений я очень люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что делать теперь. Не знаю, как мне жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой'', – написала Дарья.


В то же время Дарина Дейдей не сообщила об обстоятельствах смерти экс-нардепа. Следует добавить, что информацию о гибели Дейдея подтверждают и его знакомые. Евгений Дейдей родился 12 июня 1987 года в г. Рени в Одесской области. Дейдей был активным участником революции достоинства. 2 августа 2014 года награжден орденом "За мужество" 3 степени за личное мужество и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Был координатором батальона патрульной службы полиции специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.


Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не боится оцепления Киева и не собирается принимать рекомендации о том, чтобы покинуть столицу, пока не поздно. Зеленский считает, что худшее, что могло произойти с его страной уже произошло – Россия открыто напала на Украину, разрушены сотни тысяч судеб. Поэтому он сохраняется спокойствие в ситуации, которая сложилась. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью изданию "Bild". "Что хуже может случиться с людьми, потерявшими своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим свою землю", – отметил президент Украины. Владимир Зеленский отметил, он не задается вопросом, где затаился противник или как близко он подошел к Украине. Есть множество куда более важных и актуальных вопросов для Украины сегодня – есть ли у людей вода, еда. Все это очень важно для таких городов, как Мариуполь, Донецк, Мелитополь, Волноваха, Харьков – там очень большие сложности. В частности, происходящее в эти дни в Мариуполе Владимир Зеленский назвал гуманитарной катастрофой. Президент отметил, что со стороны российского руководства против украинского народа осуществляется настоящий террор. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/Ca5lTlKtkMK/
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