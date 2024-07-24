Подросток организовал "экскурсию" для уклончан через Тису за $1000

На Закарпатье пограничники задержали группу из четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, переплывая реку Тиса. Организатором опасной "экскурсии" оказался 14-летний подросток, который за $1000 обещал провести уклонистов на другую сторону реки.

Пограничники задержали 14-летнего подростка, который вел к Тисе четырех мужчин

Задержанные мужчины, жители разных регионов Украины, заплатили от 4 до 6 тысяч долларов каждый за возможность незаконно покинуть страну. Они планировали переплыть Тису, одну из крупнейших рек Закарпатья, что крайне опасно из-за стремительного течения. Пограничный наряд заметил группу у воды и сразу же задержал их.

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовщины. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США”, — говорится в сообщении пограничников.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого канала незаконного пересечения границы. 14-летнему организатору грозит ответственность за содеянное.

Ранее "Комментарии" писали, что с 17 июля все мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ для пересечения границы. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, Андрей Демченко. Требование касается всех: имеющих отсрочку и тех, кто едет за границу по работе.

Напомним, что в Украине значительно увеличилось количество попыток нелегально пересечь границу. Мужчины, желающие избежать мобилизации, готовы платить от $3,000 до $20,000, чтобы покинуть страну через посредников.