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Подозреваемый в убийстве Фарион не признал вину

Зинченко не признал свою причастность к убийству языковеда

сегодня, 20:45
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Марьян Ощановский

Подозреваемый в убийстве бывшего народного депутата от партии "Свобода", языковеда Ирины Фарион житель Днепра Вячеслав Зинченко заявил в зале суда, что не убивал ее.

Подозреваемый в убийстве Фарион не признал вину

Зинченко заявил, что не убивал Фарион. Фото из открытых источников

Свое пребывание во Львове Вячеслав Зинченко объяснил тем, что "это интересный город".

По его словам, в вещах, заказанных им во Львов, были панама и очки, похожие на те, которые демонстрируют на подозреваемом в убийстве Фарион, но больше ничего, о чем еще заявляют, там не было.

Также подозреваемый в убийстве Ирины Фарион сказал, что негативно относится к российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове суд решил, что 18-летний парень из Днепра, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, останется под стражей на два месяца. Парню не позволили выйти на свободу под залог, сообщили в прокуратуре.

Адвокат подозреваемого не согласен с решением и хочет его обжаловать. Он говорит, что доказательств, подтверждающих вину его клиента, нет. Он также готов доказать, что парень невиновен. "Преступление было, но кто его совершил — неизвестно", — отметил адвокат. Во время суда семья погибшей выразила поддержку решению суда. Они надеются, что это поможет найти убийцу. Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиент не мог совершить убийство и говорит, что прокуратура предоставила лишь словесные показания без реальных доказательств. Он также отметил, что не было проведено необходимых экспертиз, которые бы доказали, что парень мог стрелять. С другой стороны, представители прокуратуры считают, что собранные доказательства достаточны для того, чтобы держать подозреваемого под стражей.



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