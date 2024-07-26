Подозреваемый в убийстве Фарион не признал вину

Подозреваемый в убийстве бывшего народного депутата от партии "Свобода", языковеда Ирины Фарион житель Днепра Вячеслав Зинченко заявил в зале суда, что не убивал ее.

Зинченко заявил, что не убивал Фарион. Фото из открытых источников

Свое пребывание во Львове Вячеслав Зинченко объяснил тем, что "это интересный город".

По его словам, в вещах, заказанных им во Львов, были панама и очки, похожие на те, которые демонстрируют на подозреваемом в убийстве Фарион, но больше ничего, о чем еще заявляют, там не было.

Также подозреваемый в убийстве Ирины Фарион сказал, что негативно относится к российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове суд решил, что 18-летний парень из Днепра, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, останется под стражей на два месяца. Парню не позволили выйти на свободу под залог, сообщили в прокуратуре.

Адвокат подозреваемого не согласен с решением и хочет его обжаловать. Он говорит, что доказательств, подтверждающих вину его клиента, нет. Он также готов доказать, что парень невиновен. "Преступление было, но кто его совершил — неизвестно", — отметил адвокат. Во время суда семья погибшей выразила поддержку решению суда. Они надеются, что это поможет найти убийцу. Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиент не мог совершить убийство и говорит, что прокуратура предоставила лишь словесные показания без реальных доказательств. Он также отметил, что не было проведено необходимых экспертиз, которые бы доказали, что парень мог стрелять. С другой стороны, представители прокуратуры считают, что собранные доказательства достаточны для того, чтобы держать подозреваемого под стражей.