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Подозреваемого в смертельном ДТП на Майдане отпустили домой

Мужчину привезли в суд на карете скорой медицинской помощи. Он был на каталке

сегодня, 16:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

Служитель Фемиды столичного суда Шевченковского района определился с мерой пресечения Юрию Назаренко, который подозревается в совершении вчерашнего ДТП на Майдане, забравшего жизни двух человек. Об этом сообщает информационное агентство УНН.

Подозреваемого в смертельном ДТП на Майдане отпустили домой

Мужчина будет содержаться под домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета.

"К Назаренко Юрию Николаевичу ... применять меры в виде круглосуточного домашнего ареста", — отметил судья.

Известно, что представитель прокуратуры вынес ходатайство перед судом о содержании подозреваемого под стражей, но судья, по всей видимости, прислушался к словам защиты и врача, который выступал на стороне защиты. По их словам  Назаренко нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении по причине недавнего оперативного вмешательства и проблем с сердцем. Также, во время суда врач утверждал, по данным МРТ у  Назаренко выявлен тромбоз на прооперированной области.

Напомним, вчера около 16 часов вечера на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей.


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