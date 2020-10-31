Подозреваемого в смертельном ДТП на Майдане отпустили домой

Язык
BTC/USD
13778.50
ETH/USD
388.61
LTC/USD
55.34
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Служитель
Фемиды столичного суда Шевченковского района
определился с мерой пресечения Юрию Назаренко, который подозревается в
совершении вчерашнего ДТП на Майдане, забравшего жизни двух человек. Об этом
сообщает информационное агентство УНН.
Мужчина
будет содержаться под домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета.
Известно, что представитель прокуратуры вынес ходатайство перед судом о содержании подозреваемого под стражей, но судья, по всей видимости, прислушался к словам защиты и врача, который выступал на стороне защиты. По их словам Назаренко нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении по причине недавнего оперативного вмешательства и проблем с сердцем. Также, во время суда врач утверждал, по данным МРТ у Назаренко выявлен тромбоз на прооперированной области.
Напомним, вчера около 16 часов вечера на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости