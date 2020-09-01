Под офисом Президента нашли боевую гранату

Язык
BTC/USD
11999.59
ETH/USD
477.77
LTC/USD
63.62
USD/UAH
27.75
EUR/UAH
33.23
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Под Офисом главы державы было обнаружено взрывное
устройство. Об этом в Telegram-канале сообщает нардеп от партии "Слуга
народа" Александр Качура.
"Под офисом Президента проходят
следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт
полицией. Говорят, нашли предмет похожий на боевую гранату", - говорится в
сообщении депутата.
Источник: atr.ua
В киевском Управлении Нацполиции эту информацию пока
не комментируют.
Ранее издание "Комментарии" писали о том, что Полиция
Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать супермаркет
"Велмарт" в Святошинском районе столицы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости