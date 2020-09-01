Под офисом Президента нашли боевую гранату

Под Офисом главы державы было обнаружено взрывное устройство. Об этом в Telegram-канале сообщает нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.

"Под офисом Президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет похожий на боевую гранату", - говорится в сообщении депутата.

Источник: atr.ua

В киевском Управлении Нацполиции эту информацию пока не комментируют.

Ранее издание "Комментарии" писали о том, что Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать супермаркет "Велмарт" в Святошинском районе столицы.

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