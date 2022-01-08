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Под Николаевом на Рождество, ехавшая на вызов "скорая", застряла в трясине на дороге

Дорогу под Николаевом размыли дожди

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
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На первый день Рождества, 7 января, в Николаевской области произошел неприятный инцидент. Там, в непроходимой через дожди, грунтовой дороге застряла карета скорой помощи. Из-за грязи автомобиль не смог преодолеть 3 километра расстояния до местного населенного пункта Трудовое.

Под Николаевом на Рождество, ехавшая на вызов "скорая", застряла в трясине на дороге

На помощь пришли спасатели (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в социальных сетях областная пресс-служба николаевских спасателей.

Пока водитель вызвал помощь, врач решил пешком идти к пациенту, нуждающемуся в неотложной медицинской помощи. Когда на место происшествия прибыли николаевские специалисты спасательной службы, то они, в первую очередь, транспортировали тяжело больного местного жителя вместе с медиком, сопровождавшим его в больницу. А уже потом начали вытаскивать медицинское авто.

Чтобы помочь в ситуации, пришлось использовать автомобиль повышенной проходимости и крепкий трос. С их помощью спасатели вытащили из грязи автомобиль скорой помощи.

Пресс-служба николаевских спасателей еще сообщает, что неподалеку от этого отдаленного населенного пункта Николаевщины были задействованы один спецавтомобиль и выехали 4 николаевских спасателя, которые помогли медикам решить эту проблему и вывезти медицинский автомобиль на асфальт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Буковине врачи несли женщину на руках, потому что "скорая" застряла. Машина не могла подъехать к дому, потому что сельский проселок размыли дожди. Чтобы спасти 85-летнюю крестьянку с микроинсультом и вовремя доставить в больницу, врачи по карете скорой помощи в Черновицкой области километр несли ее на носилках.


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Источник: https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/2240042379470381
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