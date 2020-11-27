Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода

Сегодня, около трех часов ночи сотрудник Киево-Святошинского отделения полиции сбил пешехода, которые двигался по проезжей части. От травм, которые повлекла авария, мужчина скончался.

ФОТО: Из открытых источников

Известно, что в злополучный день, полицейский направлялся домой после раскрытия серьезного преступления. Сотрудник отделения полиции задержал злоумышленников и поздно вечером доставил их в изолятор временного содержания.

"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался", — прокомментировали происшествие в полиции Киевской области.





В полиции также подчеркнули, что пешеход, которого сбил полицейский, был без световозвращающих элементов на одежде. Возможно, это и могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

По словам начальника полиции Киевской области, сотрудники ГБР уже начали вести расследование по факту смертельной аварии.

Как сообщали "Комментарии" ранее, суд оправдал владелицу ресторанного бизнеса, которая сбила подростка на пешеходном переходе.

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