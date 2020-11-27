kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

16652.71

ETH/USD

501.83

LTC/USD

67.03

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода

Происшествие случилось поздно ночью, и полицейский мог не разглядеть пешехода

сегодня, 17:05
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, около трех часов ночи сотрудник Киево-Святошинского отделения полиции сбил пешехода, которые двигался по проезжей части. От травм, которые повлекла авария, мужчина скончался. 

Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода

ФОТО: Из открытых источников

Известно, что в злополучный день, полицейский направлялся домой после раскрытия серьезного преступления. Сотрудник отделения полиции задержал злоумышленников и поздно вечером доставил их в изолятор временного содержания. 

"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался", — прокомментировали происшествие в полиции Киевской области. 

В полиции также подчеркнули, что пешеход, которого сбил полицейский, был без световозвращающих элементов на одежде. Возможно, это и могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия. 

По словам начальника полиции Киевской области, сотрудники ГБР уже начали вести расследование по факту смертельной аварии. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, суд оправдал владелицу ресторанного бизнеса, которая сбила подростка на пешеходном переходе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.tsn.ua/ru/pod-kievom-policeyskiy-sbil-nasmert-peshehoda-1676437.html?_ga=2.195077996.1163044328.1606247150-755893552.1571156765
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ