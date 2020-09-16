Под Хмельницким Tesla влетела в пассажирский автобус

Вчера около 18:00 вечера в пригороде Хмельницкого произошла авария с участием Tesla и рейсового автобуса. В результате 8 человек оказались в больнице, о чем сообщает сайт облуправления Национальной полиции.

Известно, что на автодороге “Черновцы - Житомир” не разминулись 50-летний водитель "ПАЗ 4205", который вез пассажиров в Карповцы, и 31-летний владелец Tesla. Удар был настолько сильным, что американская легковушка превратилась в груду металла. Пострадал ее водитель, а также 7 человек из автобуса. Сейчас правоохранители выясняют, кто стал виновником аварии с потерпевшими.

Напомним, в Венесуэле ракетой сбили самолет с регистрационным номером США. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль. Военные говорят, что данное воздушное судно незаконно вторглось в их пространство. Кроме того, у них появилась информация о том, что на борту перевозят крупную партию наркотиков. Обнаружив нелегальное воздушное судно, армии пришлось активировать протокол и уничтожить вторгшийся самолет.





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