Почти 6 лет без приговора: дело о покушении на криминального авторитета Копытко могло быть сфальсифицировано



















Спустя почти шесть лет после громкой совместной пресс-конференции экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-генпрокурора Юрия Луценко о задержании якобы организаторов покушения на львовского криминального авторитета Богдана Копытко, суды так и не вынесли ни единого обвинительного приговора. Само дело по подозрению, в частности, Дмитрия Гаврилюка, начало разваливаться так как свидетели обвинения еще пять лет тому назад заявили о пытках и выбивании их "правильных" показаний. Сегодня, после увольнения Авакова с поста министра МВД и утраты ним влияния на судебную систему, появился шанс узнать — кто и зачем таки пытался убить Копытко? Пытался ли на самом деле? Об этом в материале портала "Комментарии".

Дело о покушении на криминального авторитета Копытко - фото: 24 Канал

Передел влияния в регионе

Начнем с того, что Богдан Копытко в момент якобы спонтанного на него покушения, изначально не садился в заминированный автомобиль. А после подрыва машины (вследствие чего погибли два охранника) заявил, что не намерен покидать Украину, так как в общем-то не переживает за свою жизнь. Тогда такая уверенность и бесстрашность "заказанной жертвы" выглядела достаточно подозрительно, но уже сегодня находит свое объяснение.

Криминальный авторитет Богдан Копытко и львовский бизнесмен Владимир Дидух многие годы делят одну территорию влияния. Прямо накануне покушения они открыто не конфликтовали, но можно предположить, что стремились ослабить позиции друг друга. Именно поэтому одним из главных подозреваемых в организации покушения на Копытко оказался человек из окружения Дидуха. Вину Дмитрия Гаврилюка, согласно материалам дела, обвинения доказать так и не смогло, однако все это время его содержат в заключении, а прокуратура может затягивать рассмотрение дела. Копытко, в итоге, не только достиг желаемого по ослаблению позиций бизнес-конкурента, но и поставил Дидуха в заведомо не выгодную позицию.

Не исключено, что реализовать такой сценарий перестановки сил в регионе, Копытко мог при поддержке правоохранителей. Поговаривают, что ее мог обеспечить сам Арсен Аваков. Судей же Копытко якобы взял на себя, и по сей день оплачивает их решения о продлении меры пресечения Гаврилюку.

"Я своими ушами слышала, как представитель потерпевших Санников Р.Н. с прокурором Мотруком Назаром обсуждал, что все у них здесь уже решено, потому что судья Билинская Г.Б. у них на зарплате!”, – сообщала по этому поводу сестра Дмитрия Гаврилюка Мария Ковалишин.

Что сегодня в судах

По данным СМИ, реальный организатор "покушения" Александр Колесник якобы находится сегодня под личным покровительством Копытко и львовского прокурора (в частности, Назара Мотрука). Показания Колесника легли в основу обвинения Гаврилюка, хотя спустя несколько лет он начал в них сильно путаться. Однажды, под видеокамерами в зале судебного заседания Колесник прямо признался, что готовил "покушение", рассказал где и когда были вырыты траншеи и как именно заложена взрывчатка. Кроме прочего, он заявил, что "убивать людей на заказ — было его мировоззренческой позицией" после возвращения из АТО.





Несмотря на такое признание, которое может снять с Гаврилюка любые подозрения, реакции судей и прокуроров не последовало. Колеснику до сих пор не вручили подозрения, и его дальнейшие вызовы в суд в качестве свидетеля, инициируемые защитой Гаврилюка, прокуроры всячески блокируют.

Приговор в отношении Гаврилюка по этой и не только причинам — до сих пор не вынесен. Тем более, что другие фигуранты дела (исполнители) тоже отрицают причастность Гаврилюка к организации покушения.

"В начале следствия под угрозой моей жизни я обвинил невинного человека, назвал его заказчиком. Я написал заявление, что истинный заказчик другой человек, а именно Космос, зовут его Андрей Колесник. И так же хочу попросить прощения у Гаврилюка Дмитрия, что я просто так оболгал его", — заявил подозреваемый в реализации покушения Станислав Монте.

Он также акцентировал на том, что был избит сотрудниками СИЗО, которые требовали от него обвинительных показаний против Гаврилюка. Избивали Монте правоохранители даже в доме самого криминального авторитета Копытка, требуя признать в фотографии Гаврилюка — "организатора покушения".

Мера пресечения Гаврилюку

Крайний раз мера пресечения Дмитрию Гаврилюку в виде содержания под стражей была продлена на два месяца в конце прошлого года. И сейчас Львовский апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы защиты подозреваемого. С учетом отсутствия в деле прямых доказательств вины Гаврилюка, а также оценки косвенных доказательств стороны обвинения судьями первой инстанции, есть высокая вероятность смягчения меры пресечения.

Кроме прочего, в пользу Гаврилюка также свидетельствуют уйма странных действий и решений обвинителей. К примеру, во время одного из первых допросов Колесника, он должен был опознать Гаврилюка. Последний находился в это время в соседней комнате. Однако следователи не позволили фигурантам контактировать, и не провели опознание "в живую", предложив Колеснику указать на Гаврилюка исключительно по фото.

Ещё одно странное обстоятельство в этом деле — пропажа важного свидетеля Петра Кондрака, не желающего давать выгодные показания. Его супруга признана потерпевшей, и сегодня в судах пытается добиться наказания для группы похитителей ее мужа, состоящей из брата криминального авторитета Копытко — Андрея, граждан Гладюка, Костенюка, Бубния и др. Кондрак в итоге был убит. Виновные так и не наказаны.

Вместо вывода

Покушение и взрыв одного из автомобилей Копытко по факту имели место быть. Однако, сам криминальный авторитет, вероятно не только мог быть в курсе готовящегося события, но и принимать участие в его планировании. Вслепую использовав нескольких бойцов АТО, действительно желающих заработать на заказном убийстве, организаторы изначально могли понимать, что их жизнь — вне опасности.

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