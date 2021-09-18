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Главная Новости Общество происшествия Почему зависимый от видеоигры подросток попал на два месяца в больницу
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Почему зависимый от видеоигры подросток попал на два месяца в больницу

В испанской Валенсии 15-летний подросток попал в больницу на 2 месяца из-за зависимости от видеоигры Fortnite

сегодня, 14:50
Автор:

Хмільовська Інна

Это первый в мире клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за зависимости от видеоигр. Подобные случаи встречались ранее, однако пациенты были старше 18 лет. Об этом сообщает радиостанция Onda Сero.

Почему зависимый от видеоигры подросток попал на два месяца в больницу

Зависимый от видеоигры, фото с открытых источников

Команда из провинциальной больницы Кастельон, Университета Жауме I и Университетской больницы общего профиля опубликовала первый в мире клинический случай несовершеннолетнего, которого пришлось госпитализировать на два месяца из-за злоупотребления видеоиграми при серьезном пристрастии к Fortnite. У парня после видеоигры появилось жестокое обращение, зависимость, подчеркнутая потерей члена семьи и беспокойством по поводу учебы.

От высокой успеваемости к большему количеству прогулов

Подросток из Кастельона был госпитализирован с симптомами, включая изоляцию дома, отказ от социальных взаимодействий, отказ от обращения за медицинской помощью, низкий интерес к своему окружению, избирательность в своих вкусах и ограничительную деятельность.

Кроме того, по данным Universitat Jaume I (UJI), у молодого человека наблюдались нарушения ритма сна, изменение основных повседневных действий и пропуск приема лекарств, прописанных врачами.

У несовершеннолетнего была очень высокая успеваемость в прошлом, но семья наблюдала большее количество прогулов в школе, нарушение графика отдыха и отклонение от ритма курса, совпадающие со сменой класса.

Пристрастие усилилось после потери члена семьи

После оценки профессионалы заявили, что пристрастие к видеоиграм было подчеркнуто сильным дискомфортом из-за потери родственника и тревогой, вызванной повышением уровня спроса на исследования.

Согласно UJI, обобщение использования новых технологий в повседневной жизни и досуге выявило потенциальный ущерб от ненадлежащего использования видеоигр. Точно так же специалисты по исследованию предупреждали о необходимости обращать внимание на поведение несовершеннолетних, особенно из-за "недостаточной зрелости исполнительных и когнитивных функций в подростковом возрасте".

Недавно портал "Комментарии" информировал, что названа самая популярная видеоигра среди украинцев.


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Источник: https://www.ondacero.es/noticias/espana/menor-castellon-hospitalizado-dos-meses-adiccion-fortnite_20210915614182f769e53500012b391f.html
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