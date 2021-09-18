Почему зависимый от видеоигры подросток попал на два месяца в больницу

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Хмільовська Інна
Это первый в мире клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за зависимости от видеоигр. Подобные случаи встречались ранее, однако пациенты были старше 18 лет. Об этом сообщает радиостанция Onda Сero.
Зависимый от видеоигры, фото с открытых источников
Команда из провинциальной больницы Кастельон, Университета Жауме I и Университетской больницы общего профиля опубликовала первый в мире клинический случай несовершеннолетнего, которого пришлось госпитализировать на два месяца из-за злоупотребления видеоиграми при серьезном пристрастии к Fortnite. У парня после видеоигры появилось жестокое обращение, зависимость, подчеркнутая потерей члена семьи и беспокойством по поводу учебы.
Подросток из Кастельона был госпитализирован с симптомами, включая изоляцию дома, отказ от социальных взаимодействий, отказ от обращения за медицинской помощью, низкий интерес к своему окружению, избирательность в своих вкусах и ограничительную деятельность.
Кроме того, по данным Universitat Jaume I (UJI), у молодого человека наблюдались нарушения ритма сна, изменение основных повседневных действий и пропуск приема лекарств, прописанных врачами.
У несовершеннолетнего была очень высокая успеваемость в прошлом, но семья наблюдала большее количество прогулов в школе, нарушение графика отдыха и отклонение от ритма курса, совпадающие со сменой класса.
После оценки профессионалы заявили, что пристрастие к видеоиграм было подчеркнуто сильным дискомфортом из-за потери родственника и тревогой, вызванной повышением уровня спроса на исследования.
Согласно UJI, обобщение использования новых технологий в повседневной жизни и досуге выявило потенциальный ущерб от ненадлежащего использования видеоигр. Точно так же специалисты по исследованию предупреждали о необходимости обращать внимание на поведение несовершеннолетних, особенно из-за "недостаточной зрелости исполнительных и когнитивных функций в подростковом возрасте".
Недавно портал "Комментарии" информировал, что названа самая популярная видеоигра среди украинцев.
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