kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.07.2020

BTC/USD

9163.54

ETH/USD

238.44

LTC/USD

42.46

НБУ 20.07.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия По Сумами случился выброс опасного токсического вещества
commentss НОВОСТИ Все новости

По Сумами случился выброс опасного токсического вещества

Жителям Сум советуют закрыть все окна и сделать дома влажную уборку

сегодня, 11:19
Автор:

Виолетта Комаровская
По Сумами случился выброс опасного токсического вещества

Фото: elentur.com

В воздух вблизи Сум попало опасное токсическое вещество. На предприятии возле села Ганновка произошел выброс одоранта, который добавляют к природному газу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Сум Александр Журба. 

Одорант - это токсическое вещество 2 класса. Оно имеет характерный неприятный запах. Именно его добавляют к природному газу, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум. На вонь горожане массово жаловались в соцсетях. Уже сегодня в мэрии нашли причину специфического запаха. Сумчан предупредили о возможных последствиях

"Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.

Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также необходимо закрыть дома все окна и провести влажную уборку. Влажный воздух в помещении поможет минимизировать опасность для организма. 

"Если почувствуете, что вам стало плохо, сразу же обращайтесь к врачам", - призвал заместитель городского головы. 

Выброс одоранта, как сообщают в городском совете, произошел еще на выходных. К утру понедельника воздух в Сумах стал немного чище и его состояние чиновники оценили как удовлетворительное. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что российский губернатор предложил во время пандемии обрабатывать людей химикатами



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!