По Сумами случился выброс опасного токсического вещества

Фото: elentur.com

В воздух вблизи Сум попало опасное токсическое вещество. На предприятии возле села Ганновка произошел выброс одоранта, который добавляют к природному газу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Сум Александр Журба.

Одорант - это токсическое вещество 2 класса. Оно имеет характерный неприятный запах. Именно его добавляют к природному газу, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум. На вонь горожане массово жаловались в соцсетях. Уже сегодня в мэрии нашли причину специфического запаха. Сумчан предупредили о возможных последствиях

"Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.

Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также необходимо закрыть дома все окна и провести влажную уборку. Влажный воздух в помещении поможет минимизировать опасность для организма.

"Если почувствуете, что вам стало плохо, сразу же обращайтесь к врачам", - призвал заместитель городского головы.

Выброс одоранта, как сообщают в городском совете, произошел еще на выходных. К утру понедельника воздух в Сумах стал немного чище и его состояние чиновники оценили как удовлетворительное.

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