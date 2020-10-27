По России мчала неуправляемая фура с мертвым водителем (видео)

В российском Санкт-Петербурге произошел резонансный случай на дороге. Как сообщает местное издание МК, прямо за рулем скончался водитель фуры, которая продолжила ехать по трассе. Видео выложили в Сеть другие участники движения.

Сообщается, что водитель фуры умер на Кольцевой автодороге, после чего грузовая машина продолжила свой путь и протаранила отбойники. Транспортное средство проехало без управления около 5 километров. В результате, машину, которая чудом не спровоцировала крупную аварию, удалось остановить.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Известно, что также жертвами аварии стали пешеходы, к счастью их жизни на данный момент вне опасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!