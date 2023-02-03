По дороге с Авдеевки польский журналист попал в автокатастрофу: детали

Матеуш Лаховски, журналист и корреспондент известного польского издания Polsat News попал в аварию в Украине. Представитель иностранного СМИ возвращался с Авдеевки (Донецкая область), когда внезапно в него врезался легковой автомобиль с прицепом. По словам Лаховского, все участники дорожно-транспортного происшествия сейчас в безопасности, а сам журналист отделался несерьезными травмами головы. В данный момент корреспондент из Польши находиться в Киеве, он решил не покидать Украину, однако, чтобы восстановиться и набраться сил, необходимо какие-то время отдохнуть, и для этого он вы выбрал столицу.

фото с места событий, из открытых источников

По имеющимся данным, Лаховски вместе с волонтерами Петром Кашуваровым и Натальей Галуенко возвращались с Донецкой области – Авдеевки. Туда они ездили со специальной гуманитарной миссией, их задача состояла в оказании помощи наименее защищенным слоям населения, которые по определенным причинам отказались покидать свои жилища после полномасштабного российского вторжения. По завершении миссии, команда волонтеров выехала в направлении центра Украины, однако по дороге в заднюю часть их автомобиля въехал другой легковой автомобиль.

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Лаховски заверил, что в данный момент его состояние здоровья стабилизировано и его жизни ничего не угрожает.

"Я получил лишь небольшую травму головы. Благодаря замечательной команде медиков из фонда "Хуманош", я тут же получил первую помощь, мне сделали томографию головы, все хорошо. Сейчас направляюсь в Киев, чтобы немного отдохнуть", — сказал журналист.

Напомним, ранее наше издание разместило эксклюзивный фоторепортаж из Польской православной церкви, одного из самых старинных зданий Вроцлава.