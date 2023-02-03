По дороге с Авдеевки польский журналист попал в автокатастрофу: детали

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Vitalii Rozkariaka
Матеуш Лаховски, журналист и корреспондент известного
польского издания Polsat News попал в аварию в Украине. Представитель
иностранного СМИ возвращался с Авдеевки (Донецкая область), когда внезапно в
него врезался легковой автомобиль с прицепом. По словам Лаховского, все
участники дорожно-транспортного происшествия сейчас в безопасности, а сам
журналист отделался несерьезными травмами головы. В данный момент корреспондент
из Польши находиться в Киеве, он решил не покидать Украину, однако, чтобы
восстановиться и набраться сил, необходимо какие-то время отдохнуть, и для
этого он вы выбрал столицу.
фото с места событий, из открытых источников
По имеющимся данным, Лаховски вместе с волонтерами Петром
Кашуваровым и Натальей Галуенко возвращались с Донецкой области – Авдеевки.
Туда они ездили со специальной гуманитарной миссией, их задача состояла в
оказании помощи наименее защищенным слоям населения, которые по определенным
причинам отказались покидать свои жилища после полномасштабного российского
вторжения. По завершении миссии, команда волонтеров выехала в направлении
центра Украины, однако по дороге в заднюю часть их автомобиля въехал другой
легковой автомобиль.
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Лаховски заверил, что в данный момент его состояние здоровья
стабилизировано и его жизни ничего не угрожает.
"Я получил лишь небольшую травму головы. Благодаря
замечательной команде медиков из фонда "Хуманош", я тут же получил первую
помощь, мне сделали томографию головы, все хорошо. Сейчас направляюсь в Киев,
чтобы немного отдохнуть", — сказал журналист.
Напомним, ранее наше издание разместило эксклюзивный
фоторепортаж из Польской православной церкви, одного из самых старинных зданий
Вроцлава.
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