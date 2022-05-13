Платформа UNITED24: сколько денег собрали за первую неделю работы

За первую неделю работы платформы UNITED24 на счета НБУ поступило более 25 млн. долларов. Финансовые пожертвования поступили из 72 стран мира Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Высокопоставленное должностное лицо опубликовало первый отчет.

"Благодаря вашей поддержке на счета Национального банка Украины поступило 25 млн 804 тысяч 580 долларов. Пожертвования в поддержку Украины поступили из 72 стран мира. Среди самых активных доноров — США, Великобритания, Франция, Канада, Германия и, конечно, Украина. Кроме того, через партнерский фонд Ukraine House собрали $735 673. А еще $362 379 поступило в криптовалюте через платежную компанию Whitepay. Они поступят на счета НБУ в ближайшее время и в дальнейшем будут отображаться в отчетности",- говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" информировали о глобальной инициативе United24 . Президент Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24. United24 – это платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. Сделать донат можно в один клик на сайте www.u24.gov.ua. По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеба Вышлинского, влияние этой инициативы будет ограничено. Глеб Вышлинский акцентирует – если ЕС примет координацию финансовой помощи Украине, процессы могут начать двигаться быстрее, как это произошло, в частности, с военной помощью после встречи министров обороны во главе с США в Рамштайне. Эксперт "Украинской фабрики мнения" Юрий Гаврилечко считает инициативу однозначно хорошей, поскольку потребность в ресурсах у нас будет только увеличиваться.

Более 25 млн долларов поступило за первую неделю работы платформы UNITED24 (фото из открытых источников)

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