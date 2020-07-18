Пираты захватили еще двух украинских моряков у берегов Нигерии

Стало известно, что вблизи берегов Нигерии уже шестеро украинских моряков – членов экипажа танкера Curacao Trader – оказались в числе похищенных пиратами вчера, 17 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины для "РБК-Украина".

Ранее дипломатическое ведомство говорило о четырех украинских заложниках, но оказалось, что банда пиратов похитила еще двое граждан Украины. И сейчас общее число похищенных украинских моряков составляет шесть.

Отметим, что всего банда пиратов взяла в заложники 13 членов экипажа танкера, по предварительным данным, все они граждане Украины и Российской Федерации. Сообщается, что злоумышленники напали на танкер в самой отдаленной от берега точке, которая когда--либо была зафиксирована ранее среди случаев пиратства в Гвинейском заливе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину прибыл специальный рейс с украинскими моряками, которые более трех лет провели за решеткой в Ливии. Домой вернулись 14 украинцев. Всех их подозревали в причастности к контрабанде нефтепродуктов.

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